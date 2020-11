DORH objasnio kako će država naplatiti 74 mil. kn od Sanadera

O poduzimanju radnji i pokretanju odgovarajućeg postupka DORH će odlučiti nakon analize odluke o oduzimanju imovinske koristi u predmetu Fimi media

<p>Bivši premijer <strong>Ivo Sanader</strong> osuđen je na 22,5 godine zatvora i državi mora vratiti 74 milijuna kuna, no postavilo se pitanje kako će to učiniti jer mu je imovina blokirana za proces Fimi media i država ima problem naplate za ostalo.</p><p>Županijsko državno odvjetništvo poslalo je objašnjenje.</p><p>Novac na Sanaderovom računu zamrznut je u postupku Fimi media koji još nije okončan, a počeo je prije procesa za Planinsku koji je okončan ranije. No, u tom slučaju nije bilo "mjera osiguranja naplate imovinske koristi" jer je te mjere pokrenuo DORH za slučaj Fimi media. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>U DORH-u su istaknuli su kako izvršenje izrečene mjere oduzimanja imovinske koristi ne zastarijeva. O poduzimanju radnji i pokretanju odgovarajućeg postupka DORH će odlučiti nakon analize odluke o oduzimanju imovinske koristi u predmetu Fimi media, javlja<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/dorh-objasnio-kako-ce-drzava-naplatiti-74-milijuna-od-ive-sanadera---628474.html" target="_blank"> Dnevnik.hr. </a></p><p>Pojašnjenje prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Pravomoćnom presudom u predmetu poznatom kao "Planinska", od prvoosuđenog I. S. oduzeta je imovinska korist u iznosu od 10.000.000,00 kuna i 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, i navedeni iznos postaje imovina Republike Hrvatske, te je naloženo prvoosuđenom I. S. da navedene novčane iznose uplati u korist državnog proračuna.</em></p><p><em>Pravomoćna presuda dostavljena je od Županijskog suda u Zagrebu nadležnom državnom odvjetništvu radi naplate oduzete imovinske koristi od prvoosuđenog I. S. 1. srpnja 2019.</em></p><p><em>S obzirom na činjenicu o kakvom se visokom iznosu imovinske koristi radi, a imajući u vidu da je u tom trenutku sva imovina prvoosuđenog I. S., osim mirovinskih primanja, bila obuhvaćena mjerama osiguranja naplate imovinske koristi u predmetu poznatom kao "Fimi media", odnosno da na istoj nije moguće od suda zatražiti provođenje ovrhe unovčenjem te imovine tj. prijenosom novčanih sredstava na račun državnog proračuna, ocijenjeno je opravdanim do odluke suda u predmetu "Fimi media" ne pokretati ovršni postupak.</em></p><p><em>Pojašnjavamo dodatno da u kaznenom postupku protiv prvoosuđenog I. S. u predmetu "Planinska" nije bilo određivanja mjera osiguranja naplate imovinske koristi s obzirom da je taj kazneni postupak pokrenut nakon tada već pokrenutog kaznenog postupka protiv istog okrivljenika u predmetu "Fimi media", a u kojem su na zahtjev državnog odvjetništva već bile određene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi na cjelokupnoj imovini okrivljenika i osoba na koje se odnosio prijedlog za proširenim oduzimanjem.<br/> Dakle, kazneni postupak protiv okrivljenog I. S. u predmetu "Fimi media" pokrenut je 9. prosinca 2011. (optužnica) odnosno prije postupka u predmetu "Planinska" (pokrenut 31. kolovoza 2012., optužnica), ali je predmet "Planinska" pravomoćno okončan prije predmeta "Fimi media".</em></p><p><em>Nakon analize sudske odluke o oduzimanju imovinske koristi u predmetu "Fimi media" odlučit će se o poduzimanju radnji i pokretanju odgovarajućeg postupka radi naplate imovinske koristi utvrđene u pravomoćno dovršenom predmetu "Planinska".</em></p><p><em>Naglašavamo kako sukladno odredbi čl. 85. Kaznenog zakona izvršenje izrečene mjere oduzimanja imovinske koristi ne zastarijeva.</em></p>