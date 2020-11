'Ako presuda bude pravomoćna, to je politička stigma za HDZ'

<p>U ponovljenom suđenju za slučaj Fimi Media nepravomoćno je osuđen bivši premijer Ivo Sanader, ali i vladajući HDZ. Osim prvooptuženog Ive Sanadera, krivim su oglašeni i bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, koji je osuđen na dvije godine i 10 mjeseci, a bivša blagajnica HDZ-a na godinu i četiri mjeseca zatvora.</p><p>Odgovornim je proglašen i sam HDZ koji mora vratiti 14,6 milijuna kuna. HDZ mora platiti i kaznu od 3,5 milijuna.</p><p>Cijeli slučaj i prvostupanjsku presudu za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/crna-kronika/3925510/o-presudi-ivi-sanaderu-i-hdz-u-u-slucaju-fimi-media-za-rtl-danas-govori-zeljko-zganjer/" target="_blank">RTL </a>je komentirao bivši ravnatelj USKOK-a, a danas odvjetnik <strong>Željko Žganjer</strong>.</p><h2>O dugotrajnosti procesa</h2><p>- Ovaj postupak jako dugo traje. U ovoj priči o gospodinu Sanaderu i kriminalnim aktivnostima za vrijeme dok je bio predsjednik Vlade i u stranci, imamo samo jednu pravomoćnu presudu. Zašto je to tako? Vjerojatno postoje neki objektivni razlozi, postupak ide, činjenično i pravno je složen, pojavljuju se problemi, Vrhovni sud kao žalbeno tijelo reagira, smatra da neke stvari nisu korektno odrađene u postupku pred prvostupanjskim sudom - rekao je Žganjer.</p><p>- Sigurno je da dugotrajnost postupka iritira javnost i da javnost zbog toga gubi povjerenje u sudbenu vlast i uopće u pravosuđe u cjelini. Međutim, što bismo mogli imati kao alternativu? Da brutalno dovedem vaše pitanje do neke logičke konzekvence, hoćemo li imati efikasnost po kineskom modelu, pa ćemo rješavati stvar olovom - dodao je.</p><p>Ali 10 godina, ljudi su zaboravili sudionike… Preminulo je nekoliko optuženih, jedna sutkinja. Poruka se nije poslala.</p><p>- Potpuno ste u pravu. Nemam suvisao odgovor na vaše pitanje, što da ja vama kažem? Svaki moj argument opovrgava dugotrajnost tog postupka. Ako je i to način da se dođe do pravednog rješenja i kvalitetne sudske odluke, ja pristajem i na dugotrajnost, a ne na efikasnost koja bi rezultirala grubim i zlokobnim povredama nečijih prava - komentirao je Žganjer.</p><p>Prvi put je bila optužena i politička stranka, HDZ je drugi put nepravomoćno osuđen?</p><p>- Ako bi ova presuda postala pravomoćna, to je neosporno jedna politička stigma za Hrvatsku demokratsku zajednicu. To je naprosto tako. Po zakonu o političkim strankama, ne prijeti opasnost da će netko zabraniti rad HDZ-a, ali u političkom kontekstu, to je jednostavno mrlja koja će rad te stranke pratiti i ubuduće.</p><h2>O tome kako se teško oprati HDZ-u od presude</h2><p>- Pitanje je kako javnost na to gleda. Gospodin Plenković je rekao kako tada nije bio član te stranke. Ne možeš se na taj način oprati. Ja sam bio član Saveza komunista, ali ne u vrijeme kada je postojao Goli otok, Bleiburg i brojne druge svinjarije, ali se kao član Saveza komunista moralno ne mogu opravdati u odnosu na te zločine koji su napravljeni - poručio je Žganjer.</p>