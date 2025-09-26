Obavijesti

POGINULO TROJE MORNARA

Podigli optužnicu protiv trojice zbog tragedije na trajektu Lastovo: 'Nije bilo po propisima'

Okrivljenicima se optužnicom stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15,00 sati, na trajektu u vlasništvu putničkog brodara iz Rijeke, postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je podiglo je optužnicu protiv troje ljudi (1992., 1975. i 1987.)  zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 3. i 4. Kaznenog zakona, u vezi članka 215. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona. Riječ je o optužnici za slučaj tragične nesreće na trajektu Lastovo u kojoj su poginuli pomorci Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić.

Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih' 01:02
Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih' | Video: 24sata/pixsell
TROJE MORNARA POGINULO Emotivna priča o tragediji broda Lastovo: 'Kako da pogledam te ljude koji su izgubili kolege?'
Emotivna priča o tragediji broda Lastovo: 'Kako da pogledam te ljude koji su izgubili kolege?'

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U navedenom predmetu istragu je provelo Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, u vezi članka 215. stavka 2. Kaznenog zakona. Imajući u vidu da su rezultati provedene istrage upućivali na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti (iz nehaja) propisanog člankom 222. stavkom 3. i  4.  Kaznenog zakona, u vezi s člankom 215. stavkom 2. i 3. Kaznenog zakona, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je po dovršetku istrage predmet dostavilo na daljnje postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, koje je stvarno i mjesno nadležno za postupanje u predmetu zbog navedenog kaznenog djela, nakon čega je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo predmetnu optužnicu.

Okrivljenicima se optužnicom stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15,00 sati, na trajektu u vlasništvu putničkog brodara iz Rijeke, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju i to 37-godišnjak kao zapovjednik broda, 33-godišnjak kao prvi časnik palube i 50-godišnjak kao vođa palube, postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade. Pritom se optužnicom stavlja na teret da je prvookrivljenik kao zapovjednik broda isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da ukrcajna rampa može stajati u podignutom položaju jedino dok hidraulička pumpa radi, da je trećeokrivljenik kao vođa palube propustio izdati zapovijed kormilaru za propisno osiguranje ukrcajne rampe zabravnim klinovima, a da je drugookrivljenik kao prvi časnik palube propustio trećeokrivljenika upozoriti da izda takvu zapovijed kormilaru, pa kada je prvookrivljenik kao zapovjednik broda upozorio trećeokrivljenika da ukrcajna rampa nije propisno osigurana od pada, ovaj se na to upozorenje oglušio.

Uslijed opisanih propusta navedene trojice okrivljenika, došlo je do pada ukrcajne rampe na članove posade koji su se nalazili ispod rampe, kojom prilikom su kormilar, vođa stroja i mornar zadobili ozljede od kojih su smrtno stradali, dok je drugookrivljenik  zadobio ozljede teške naravi.

