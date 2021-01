Plenkovi\u0107: Treba ispitati kako se i za\u0161to to dogodilo

- Mislim da se treba ispitati kako se to i za\u0161to dogodilo, tko je radio, bio nadzor, tko je davao kona\u010dne uporabne dozvole za objekte -\u00a0rekao je\u00a0Plenkovi\u0107 na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

U ovom trenutku nema, ka\u017ee,\u00a0detaljnih saznanja o tome. Pitat \u0107e, dodaje,\u00a0i nadle\u017enog ministra graditeljstva Darka Horvata,\u00a0ne za ne\u0161to \u0161to je bilo prije 20 godina, dr\u017eavnog tajnika u Sredi\u0161njem dr\u017eavnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikolu\u00a0Ma\u017eara koji bi mogao znati ne\u0161to vi\u0161e.

- Treba ispitati, nije dobro da postoje objekti koji bi trebali biti \u010dvr\u0161\u0107i nego jesu. Sve \u0161to treba ispitati \u0107e se ispitati, nema a priori zatvaranja za propitkivanje nadle\u017enosti \u010dija god ona bila. Obnova koju je Hrvatska provodila bila je veliki proces. Ako je bilo izgra\u0111enih zgrada koje nisu u skladu s propisom to se treba ispitati\", poru\u010dio\u00a0je premijer.

\u0160to se ti\u010de uloge sada\u0161njeg sisa\u010dko-moslava\u010dkog \u017eupana Ive \u017dini\u0107a koji je\u00a0bio zadu\u017een za obnovu tog podru\u010dja od 1995., Plenkovi\u0107 je rekao da danas nije bilo\u00a0vremena za tu raspravu no siguran je da \u017eupan\u00a0sam mo\u017ee pojasniti bilo \u0161to.

Dr\u017eavni tajnik\u00a0Sredi\u0161njeg dr\u017eavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje\u00a0Nikola\u00a0Ma\u017ear podsjetio je da je nakon Domovinskog rata\u00a0u Hrvatskoj obnovljeno vi\u0161e od 156.000 obiteljskih ku\u0107a. Obnova je trajala od 1995. do 2000.\u00a0i sudjelovalo je preko 150 tvrtki.

- Sve je ra\u0111eno sukladno Zakonu o obnovu, Zakonu o graditeljstvu.\u00a0Postoji dokumentacija tko je bio izvo\u0111a\u010d radova, nadzor, projektant, vlasnik, korisnik. Sve je ra\u0111eno uz pisane ovlasti korisnika tih nekretnina. Postojale su i odre\u0111ene garancije i rokovi -\u00a0rekao je Ma\u017ear.

Najavio je da \u0107e odgovoriti na sve upite\u00a0u narednih nekoliko dana jer je trenutno fokus na privremenom stambenom zbrinjavanju ljudi.

Zaprimili 13.686 prijava za pregled

Ministar graditeljstva Darko Horvat\u00a0izvijestio je kako je do nedjelje do 21 sat zaprimljeno 13.686 prijava za pregled zgrada, od kojih je pregledano 4055.

- 1801 zgrada nije za uporabu od pregledanih 4055 zgrada i obiteljskih ku\u0107a. 800 njih neuporabljivo je trajno, 1001 privremeno - rekao je i dodao kako je danas na terenu 715 volontera stru\u010dnjaka, in\u017eenjera gra\u0111evine i stati\u010dara.\u00a0

- Vlada im je osigurala mogu\u0107nost isplate naknade za putne tro\u0161kove i dnevnice i dala priliku\u00a0Sto\u017eeru Civilne za\u0161tite da na isti na\u010din intervenira - rekao je.

Arhitekt o gradnji: To je kriminal i trebaju reagirati slu\u017ebe

Arhitekt Ivan Kri\u017ei\u0107 u N1 Studiju u\u017eivo komentirao je da se lo\u0161a gradnja u Petrinji nakon rata mo\u017ee nazvati samo - kriminalom.

- Takve situacije se ne mogu dogoditi, to je kriminal i na njih trebaju reagirati slu\u017ebe zadu\u017eene za kriminal - rekao je.

-\u00a0Prema zakonima koji reguliraju gradnju zna se tko odgovara u propustima. Za to nema druge rije\u010di osim da je to kriminal. Propisano je koja je uloga nadzornog in\u017eenjera, voditelja gradnje, investitora\u2026 Siguran sam da je to proces koji mora u\u0107i u domenu istra\u017eivanja kaznene odgovornosti\u00a0 - ka\u017ee Kri\u017ei\u0107.

