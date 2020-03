Dosad je kažnjeno 14 trgovaca jer su dizali zaštićene cijene

Trgovci koji su od 16. ožujka dizali cijene zaštićene robe u korona-krizi, bit će kažnjeni s peterostrukim do dvadeseterostrukim iznosom cijene zaračunate iznad propisanih cijena, objavio je Državni inspektorat, koji je u proteklih nekoliko dana obišao 233 trgovine i proizvođačke tvrtke, i kaznio njih 14. Osim trgovine, dodatno kaznu plaća odgovorna osoba u njoj, od 3000 do 15.000 kuna.

- Zaključno s 19. ožujkom, tržišni inspektori su obavili 233 nadzora gospodarskih subjekata. U 48 nadzora se utvrđuju činjenice, a kod 14 subjekata su utvrđene povrede, odnosno povećanje cijena za proizvode iz kategorije: dječja hrana, dječje pelene, tjestenina, brašno, jestivo ulje, šećer, sol, riža, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, zaštitne rukavice, deterdženti za rublje te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku, stoji u priopćenju Inspektorata.

Ali to nije sve što se kazni tiče. Zbog nepoštene trgovačke prakse trgovac može biti kažnjen i s 10.000 do 100.000 kuna , a odgovorna osoba u trgovini s još 10.000 do 15.000 kuna, fizička osoba kao odgovorna u trgovini pak s 5000 do 15.000 kuna.

Podsjetimo, Vlada je donijela odluku prema kojoj cijene određenih proizvoda - od jaja, brašna, šećera i soli, do dječjih pelena, maski i silčno, ne smiju poskupjeti u odnosu na cijene koje su imali 30. siječnja. Svatko tko je dizao cijenu nakon 16. ožujka, kad je odluka stupila na snagu, i inspekcija ga otkrije, bit će kažnjen. Kazna se plaća na svu količinu prodanih proizvoda sa skupljom cijenom. Neslužbeno, inspekcija će propisivati najstrože kazne koje joj stoje na raspolaganju. To je, dakle, iznos 20 puta veći od razlike u cijeni.

Ukupno je 150 građana kažnjeno s 8.000 kuna zbog napuštanja samoizolacije. Ako ponove prekršaj, slijedi kazna od 30.000 kuna, za treći "bijeg" 60.000, a četvrti 120.000 kuna

