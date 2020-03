Kiosci, ljekarne i trgovine rade normalno: Što se sve zatvara?

Kiosci s novinama, ljekarne i trgovine mješovitom robom normalno će raditi, nakon što bi iza ponoći na snagu trebale stupiti mjere ograničavanja širenja epidemije korona virusa koje uključuju - otkazivanje svih javnih, sportskih ili kulturnih okupljanja na 30 dana, i obustava rada na 30 dana svih trgovina i usluga koje nisu nužne za funkcioniranje svakodnevnog života.

Međutim, zaživjeti smije tek kad javno bude objavljena odluka o tome.

Ona se tek piše, i neslužbeno doznajemo da prije ponoći neće biti napisana, odnosno objavljena. Ipak se očekuje da do jutra trgovci znaju tko će točno smjeti otvoriti vrata, a tko ne. Odluka bi trebala osvanuti na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata, Stožera civilne obrane RH i na novoj Vladinoj stranici posvećenoj koroni - koronavirus.hr.

Ako odluka bude objavljena, i stupi na snagu iza ponoći, sutra ujutro svoja će vrata moći otvoriti samo kiosci, trgovine s prehrambenom robom, higijenskim potrepštinama, tržnice, benzinske crpke, trgovine s potrepštinama za djecu, pekarnice, ljekarne, specijalizirane prodavaonice ortopedskih pomagala, trgovine s hranom za kućne ljubimce.

Sve ostale trgovine - odjećom i obućom, svime što nije prehrana, neće se smjeti otvoriti. U odluci neće pisati imena trgovina, nego samo njihov opis, no kako pojašnjavaju u Stožeru civilne zaštite, jasno je da će, primjerice, u nekom trgovačkom centru otvorene biti trgovine hranom i drogerije, koje prodaju higijenske potrepštine, jednako tako, primjerice, zoo trgovine, s "namirnicama" za kućne ljubimce. To znači da će trgovački centri imati otvorena vrata, ali ne i sve prodavaonice u njima. Za banke i pošte još nije poznato hoće li raditi, no neke banke već su skratile radno vrijeme poslovnica.

Objekti za pripremu hrane - restorani, kiosci s hranom i slično, zasad je poznato, moći će obavljati samo dostavu pripremljene hrane. Pekarnice će smjeti raditi ako osiguraju, kao i svi drugi otvoreni objekti, distancu između kupaca, i ostale higijenske mjere, te ako zaštite svoje djelatnike maskama i ostalom opremom.

Obustavljaju se sve uslužne djelatnosti koje nisu prijeko potrebne - saune, bazeni, kina, klubovi, kazališta i muzeji, plesne škole, čitaonice, knjižnice. Pučke kuhinje će raditi.

- Ako odluka bude objavljena do jutra, i s njom svi budu upoznati, kroz sutrašnji dan će joj se svi prilagoditi, kažu nam neslužbeno u Stožeru. Ne postoji drugi način, dodaju, "moramo presjeći".

Ministar Božinović je rekao kako one trgovine koje će raditi, da neće skraćivati radno vrijeme da ne bi svi ljudi u isto vrijeme se naguravali u trgovine jer onda time ne bi ništa napravili.

'Ne pitajte ništa, jako mi je teško'

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore (HGK) u Hrvatskoj je registrirano 3637 barova i 3098 restorana koje bi zahvatila nova mjera. To su podaci od sredine prošle godine i vjerojatno je trenutačno situacija i njihov broj vrlo sličan i danas. No to je samo jedan dio krvne slike ugostiteljskih objekata jer u HGK napominju da su ovi brojevi samo tvrtke koje se bave ovim uslužnim djelatnostima. Dakle, tu treba pridodati i obrte koji rade kao ugostiteljski objekti. Ovakva mjera predostrožnosti i pokušaja sprečavanja širenja epidemije korona virusa bit će snažan udarac na ugostiteljski sektor. S obzirom na informaciju da se zatvaraju baš svi ugostiteljski objekti, to će vjerojatno vrijediti i za hotele, odmarališta te kampove koji su jedva čekali Uskrs i prvi test predstojeće sezone. A njih je brojevima – 1045 hotela, 1407 odmarališta te 134 kampova.

I ovo su podaci HGK koji se odnose samo na tvrtke, ne i obrte. Kada se zbroje sve ove kategorije, ispada da će od srijede više od 9300 tvrtki koje se bave ugostiteljstvom potpuno umrtviti, kao i na tisuće njihovih radnika, a sezonci ostaju bez skoro sigurnog izvora zarade na koju su računali ove turističke godine koja je obećavala rekordne rezultate.

Zamolili smo za komentar neke od ugostitelja kojima je bilo teško govoriti se jer su doslovno već sad pred potopom zato što im je posao potpuno zamro u posljednjih dva tjedna.

- Užasno je, baš nitko od gostiju ne dolazi. Ne pitajte ništa, jako mi je teško – rekao je jedan od cijenjenih ugostitelja koji je zamolio za anonimnost. Pred našim sugovornikom je očito besana noć jer treba isplatiti plaće, doprinose, a ne imati kune zarade.