NOVI EXPRESS Mladi Pavelić, od srpnja 1914., postaje agitator na svjetlu dana. Njegov operativni rad u kavanama i na Sveučilištu bio je priprema za “perovođinu fazu” kod šefa čistopravaške stranke
Dosje Ante Pavelića iz bečkih arhiva: Budući poglavnik bio je doušnik i špijun tajne policije
Tko je, zapravo, bio Ante Pavelić? Široj hrvatskoj javnosti donekle su poznate njegove emigrantske epizode, književni pokušaji, sudjelovanje u atentatu na kralja Aleksandra. Temeljito je istražena njegova ratna uloga, no razdoblje do 1929. godine prilična je enigma. Čudno je da se povjesničari dosad nisu primili istraživanja te etape njegova života (dijelom ni njegove druge emigracije), a tu rupu sad popunjava dr. Željko Karaula, koji se prihvatio pisanja prve kompletne i detaljne popularno-znanstvene biografije Ante Pavelića pod naslovom “Pavelić 1889. - 1959. Put u srce tame”. Knjigu će izdati nakladnička kuća Naklada Breza iz Zagreba.
