Dosje splitske bolnice: Zamjena pacijentica i mrtvih beba, mito i ruganje s pacijentima na 'stolu'

Zamjena pokojnice i preživjele, zamjena oboljele od koronavirusa i zdrave pacijentice, kiretaža na živo, uzimanje mita, dogovaranje mita, zamjena mrtvih beba.... to su samo neki od (većih) skandala koji su "isplivali" iz splitskog KBC-a i zbog kojih je u inspekciju rada liječnika stiglo Ministarstvo zdravstva, ali i DORH. Slučaj smrti novinara Vladimira Matijanića posljednji je u nizu. Sumnji u nesavjesno liječenje zasigurno ima puno više, ali obitelji pacijenata se ne usuđuju javno progovoriti niti se upuštaju u pravnu bitku protiv liječnika i sustava jer su naprosto uvjereni da je ta bitka unaprijed izgubljena. Ovo je podsjetnik na priče koje su dospjele u javnost i pokazale svu raskoš nemara u glavnoj splitskog zdravstvenoj ustanovi.

U prvoj polovici 2020. godine, izbio je nezapamćeni kaos zbog zamjene identiteta dvije pacijentice koje su 10. travnja primljene u splitsku bolnicu. Obje su bile korisnice Doma za starije osobe, jedna iz Seget Vranjica, a druga iz Dicma. Pogreška je nastala već prilikom zaprimanja pacijentica u bolnicu, a otkrila se mjesec dana kasnije kada je jedna od njih otpuštena iz bolnice i vraćena u Dom u Seget Vranjici. Djelatnici doma vidjeli su da to nije njihova korisnica. Njihova korisnica je zapravo preminula 15. travnja, a pokopana je u Grudama pod imenom žive žene iz Doma u Dicmu. U istom periodu u splitskom KBC-u dogodila se još jedna slična pogreška. Bilo je to 2. svibnja, u početnom zamahu pandemije koronavirusa. Tada je zdrava štićenica Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu zadržana u bolnici, dok je Covid-pozitivna starica vraćena u Dom.



Potresen svim tim skandalima, ravnatelj bolnice dao je ostavku, ali Upravno vijeće na čelu s Nevenom Ljubičićem nije ju prihvatilo podržavši ravnatelja, njegov rad i napore da bolnički sustav u izvanrednim okolnostima dobro funkcionira. Umjesto njega, smijenjeno je troje ljudi na nižim razinama.

A ta ista 2020. godina i počela je nesretno za splitsku bolnicu. Sredinom siječnja u javnost je pušteno pismo anomimnog djelatnika splitske bolnice koji nabraja 25 operacija na kardiokirurgiji za koje se sumnja da su izvedene nestručno. Među ostalim, nabrojao je da je ugrađen manji broj premosnica nego je bilo potrebno, premosnice su ugrađivane na neodgovarajuće arterije, a prema tvrdnjama u pismu četiri slučaja završila su sa smrtnim ishodom.

"Neki od slučajeva su: pogrešna rekonstrukcija aorte što je završilo smrtnim ishodom, ugrađen prevelik umjetni aortalni zalistak, što je zatvorilo koronarne arterije, izazvalo srčani infarkt, moždani udar i u konačnici smrtni ishod. Bolesnik je preminuo na operacijskom stolu, Ipak, aortalni graft je postavljen, uz komentar doktora da će na taj način "bolje izgledati na patologiji", navodi se u pismu u kojem stoji kako se liječnik žali da mu je mala plaća i da neke postupke nije radio jer mu se nije dalo, ili kako neće stići napraviti sve procedure jer ga čeka društvo za kartanje.

I tada je pokrenut izvanredni unutarnji nadzor, a izvide na Zavodu za kardiokirurgiju KBC-a radio je i DORH. I par mjeseci prije nego je navedeno pismo izašlo u javnost, policija je po nalogu Općinskog državnog odvjetništva provodila izvide u KBC-u Split.

Zavod za kardiokirurgiji bio je u fokusu i tijekom 2018. i 2019. godine zbog jednog drugog slučaja. Naime, splitski kardiokirurg Cristijan Bulat našao se u središtu istrage nakon što je supruga preminulog muškarca medijima ispričala da je liječniku odnijela ukupno 3000 eura da bi joj operacijom spasio supruga. Kako je navedeno u izvještaju ODO-a Bulata se sumnjiči da je neopravdano odgađao pregled i operaciju teškog srčanog bolesnika. Nakon što je pregledao oštećenika, nije sastavio pisano stručno mišljenje, nije pregledao nalaz CT-a, niti je naložio žurni premještaj na zavod radi operacije, iako je bio svjestan da se stanje bolesnika može pogoršati. Sve to je činio, jer je očekivao da će mu pacijentova obitelj dati novac.

Kada se pacijentu stanje pogoršalo, pacijentova supruga Bulatu je dala 1000 eura kako bi on žurno obavio sve potrebne pretrage. Bulat se sumnjiči da je sljedeći dan naložio da se pacijentu napravi koronografija, no nije naložio da ga se hitno prebaci na zavod radi operacije jer je smatrao da je 1000 eura premalo za operaciju. Očekivao je, tvrdi tužiteljstvo, da će ponovno dobiti novac te je čekao navodni planirani termin operacije zakazan 16. studeni 2018. U jutarnjim satima 15. studenog 2018. pacijentu se stanje dodatno pogoršalo, pa ga je Bulat operirao isti dan, no pacijent je zbog svega navedenog preminuo 18. studenog 2018. godine.

Te iste godine svoje mučno iskustvo ispričala je i tada aktualna saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić koja je završila na Hitnoj zbog spontanog pobačaja u trećem tromjesečju trudnoće.

- Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji uredno plaća zdravstveno, s punim povjerenjem. Dočekalo me, rekla bih, 15. stoljeće, mislim da je tada bilo puno bolje. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže. Na živo, bez anestezije. Dakle, struganje maternice, unutarnjeg organa, na živo, bez anestezije. To je bilo 30 najmučnijih minuta u mom životu.Kad sam ušla u prostoriju prvo mi je bilo čudno to što su me svezali. Nisu mi objasnili zašto. Mislila sam da je to za zaštitu, ako se trznem, jer mi je bilo logično da će mi umrtviti taj dio tijela. Bol je bila sve jača i jača, postalo je neizdrživo. Upitala sam dokad će to boljeti i kada će početi djelovati nešto. Rekli su mi da je ovo jedini način na koji to mogu učiniti. Sestre su odbrojavale, držale me za ruku, one su s ljudske strane napravile sve što su mogle – ispričala je Ninčević Lesandrić koja je svojom ispovijesti pokrenula lavinu priča brojnih žena koje su imale loša iskustva u rodilištima, ne samo u Splitu, nego i diljem Hrvatske. Tadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić pokušavao je izrelativizirati njezino iskustvo te je bez njezina odobrenja iznio detalje njezina liječničkog kartona. Zazivala se njegova ostavka, ali do nje nije došlo.

Skandal s dogovaranjem oko primanja mita izbio je i 2015. godine, a u njegovu središtu našao se adbominalni kirurg Hrvoje Tomasović, isti onaj koji je proteklih dana ispisao skandalozne rečenice na račun Vladimira Matijanića o tome, da parafraziramo, nije imao vezu pa je preminuo jer je ostao osuđen samo na pozive hitnim službama.



Prije sedam godina u javnosti je objavljena prepiska s još jednom liječnicom gdje pišu koliko pacijenti ostavljaju eura za liječenje, koje bolesnike preferiraju, i kako će dijeliti plijen.



Nezapamćeni skandal potresao je bolnicu i 2012. godine kada je otkriveno da su tehničari splitskog KBC-a zabunom zamijenili dvije mrtve bebe. Tako je obitelj iz Rude pokraj Sinja na posljednji počinjak ispratila mrtvorođenče obitelji s Hvara. Zamjenu je otkrila upravo obitelj s Hvara koja je došla preuzeti tijelo svoj mrtvorođenčeta kada je otac ispod tijela vidio drugo prezime.

Neslužbeno je objavljeno kako su propust učinila dvojica djelatnika patologije koji prilikom predavanja tijela nisu od roditelja zatražili da identificiraju tijelo, što je obavezna praksa.



Bilo je slučajeva i prije toga, pa je tako primjerice krajem '90-ih u teškim mukama preminula petogodišnja djevojčica iz Kaštela jer su nju, odnosno njezine roditelje, tri puta vratili kući uz objašnjenje da joj nije ništa i da pije čaj. Nakon trećeg posjeta bolnici djevojčica je preminula i to od – kile.

Ovo su samo neki od skandala. Samo dio. Premalo je prostora da ih nabrojimo sve. Ali i ovo što ste upravo pročitali dovoljan je dokaz nemara, neosjetljivosti i kaosa na svim razinama KBC-a Split.

