Došla iz Bjelovara na Hvar raditi kao medicinska sestra. Spava u sobi za dežurstva: 'Tužno je!'

Paula Kuček medicinska je sestra na na Hvaru gdje je došla prije godinu dana iz Bjelovara. Tamo živi u skučenom prostoru Doma zdravlja, a zabrinjava je manjak osoblja.

- Pojedine medicinske sestre i liječnici moraju raditi na dva radna mjesta. Zbog nedostatka osoblja onda kad nemamo laboranta nema tko vaditi krv - rekla je Kuček za Dnevnik.hr.

- Tužno, što kad ja odem, tko će ostati raditi? Mene samo to brine. Tko će biti tu - pita se Kuček.

Njen slučaj komentirao je i Vili Beroš.

- Stoga mi u našim promišljanjima nerijetko spominjemo ulogu lokalne i regionalne samouprave, koja je zadužena za funkcioniranje primarne zaštite i koja je zadužena da ponudi nešto tim djelatnicima - poručio je.

Svega pet je mjeseci prošlo od liječničkog prosvjeda, a od nekoliko zahtjeva riješen je samo jedan.

- Reprezentativnost liječničkog sindikata, a ona je izmjenama Zakona vraćena, dok je sve drugo ostalo na čekanju' - rekao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK).

Kako bi se utvrdilo stanje na terenu Liječnički sindikat, Komora i ostale krovne liječničke organizacije pokrenule su anketu. '

- Da vidimo na kakve su akcije naši kolege na terenu spremni. Je li to štrajk, je li to povlačenje suglasnosti za rad više od 48 sati, je li to kuvertiranje otkaza ili nešto drugo, vidjet ćemo što kolege smatraju ostvarivim - objasnila je Nataša Ban Toskić iz KoHOM-a.

- Sagledat ćemo i visinu primanja, pa onda možemo utemeljeno razgovarati o svemu. Puno je i previše paušalnih ocjena u medijskom prostoru koji se spominju. Možete biti sigurni da ću ja u poziciji u kojoj se nalazim sagledati sve - rekao je Beroš.

