'Došli su po mene i odvezli me. Bili su u zaštitnim odijelima'

Iz kuće u koju sam se preventivno stavio u karantenu nazvao sam svog liječnika. Rekao sam mu da sam došao iz Kine i u kojoj sam pokrajini boravio. Objasnio sam mu koje simptome imam. Posavjetovao se s kolegama i obavijestio me da je najbolje da odem na testiranje - kaže nam čitatelj (podaci poznati redakciji).

Nazvali su ga iz bolnice i uputili na to da će u karanteni ostati dva dana.

Uzimaju krv i briseve

Za sat vremena došli su po njega u zaštitnim odijelima te ga odvezli u bolnicu.

- Još u kolima napravili su mi opći pregled - provjerili disanje, otkucaje srca, temperaturu.

Kad sam došao u bolnicu, smjestili su me u posebno izoliranu prostoriju gdje su mi, isto tako zaštićeni u odijelima, tehničari izvadili dvije ampule krvi i uzeli dva brisa - iz nosa i grla. Nakon toga poslali su me u karantenu iz koje, do dolaska rezultata, nisam smio izaći - kaže.

Medicinske sestre donijele su mu ručak, večeru i doručak sljedeći dan odjevene u zaštitnu opremu. U karanteni je prenoćio, a ujutro su mu rekli kako nije pozitivan na korona virus i pustili su ga kući.

Pomama za maskicama

- Dok sam čekao nisam bio u panici jer sam se javio preventivno i nisam ni mislio da imam virus. Inače nisam paničar te sam situaciju podnio smireno i pribrano - objašnjava.

Nakon potvrde prvog zaraženog Hrvata korona virusom, povećala se i tako već velika potražnja za maskama i zaštitnim odijelima. Direktor Meditexa, tvrtke za proizvodnju jednokratne medicinske opreme, Robert Črnjević, rekao nam je da su preostale zalihe predviđene za još tri mjeseca jednostavno planule.

- Čim su potvrđeni prvi slučajevi, bolnice, zavodi za javno zdravstvo, krizni stožeri i MUP tražili su od nas još kombinezona i maskica. Mi smo im dali sve što su tražili - kaže.

Iako nam je direktor početkom tjedna rekao kako će ostatak maskica čuvati za stalne klijente, neke nezavisne bolnice tražile su opremu.

- Tim su bolnicama dobavljači veledrogerije koje su naši klijenti. Kad su napravile potražnju, isporučili smo im traženo. Nismo im mogli reći ne, kad nam je svima u cilju da se svi adekvatno zaštite - nastavlja Črnjević.

Proizvodnja sve ostale jednokratne opreme ide prema planu.

- Svu ostalu zaštitu: mantile, kombinezone, navlake za noge i kape normalno proizvodimo i tu ničega ne manjka - zaključuje direktor tvrtke.

Testiranje na Covid-19:

Odlazak u bolnicu kolima Hitne pomoći. Doktori i tehničari imaju zaštitnu opremu i oprezni su kod prijevoza. Opći pregled potencijalno zaraženog. Mjeri se temperatura, provjerava disanje i mjere otkucaji srca. Pacijent se upućuje u izoliranu prostoriju. Tamo mu se uzimaju brisevi grla i nosa, a preventivno vadi krv. Nakon uzimanja uzoraka, pacijent se upućuje u karantenu. Jednom kad uđe, iz nje ne smije izaći do rezultata. Rezultati se čekaju do 7 sati, ali se pacijent preventivno upućuje na ostanak u karanteni do jedne večeri.

