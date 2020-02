Zalihe maski za 3 mjeseca su 'planule': 'Nismo mogli reći ne'

Direktor Meditexa, firme za proizvodnju jednokratne medicinske opreme, Robert Črnjević, rekao nam je da su preostale zalihe maski predviđene za tri mjeseca, iz firme jednostavno planule nakon to su u Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi korona virusa.

- Čim su potvrđeni prvi slučajevi, bolnice, zavodi za javno zdravstvo, krizni stožeri i MUP, tražili su od nas još kombinezona i maskica. Mi smo im dali sve što su tražili - kaže.

Iako su nam početkom tjedna rekli kako će ostatak maskica čuvati za svoje stalne klijente, neke nezavisne bolnice tražile su opremu.

- Tim su bolnicama dobavljači veledrogerije koje su naši klijenti. Kada su napravile potražnju, isporučili smo im traženo. Nismo im mogli reći ne, kada nam je svima u cilju da se svi adekvatno zaštite - nastavlja Črnjević.

Proizvodnja sve ostale jednokratne opreme u punom je jeku.

- Svu ostalu zaštitu: mantile, kombinezone, navlake za noge i kape normalno proizvodimo i tu ničega ne manjka - zaključuje. No, iako proizvode to sve, maske ipak uvoze iz Kine, kao i 90 posto Europe.

- Zbog toga se sad i dogodila ova kriza. Naši dobavljači odmah su nas kontaktirali i rekli da nam ih do daljnjega neće isporučivati jer moraju zadovoljiti svoje potrebe. Rekli su nam da će nam ih ponovno početi slati dva mjeseca nakon što epidemija završi. S obzirom na to da one nama dolaze brodom, možemo računati da ćemo prvu isporuku dobiti tek tri i pol mjeseca nakon završetka epidemije. Zato smo već počeli raditi krizni plan - rekao nam je Črnjević početkom tjedna.

