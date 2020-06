Dosta je! Neka Marina M. bude zadnja žrtva obiteljskog nasilja

SEDMA ŽRTVA Lani je ubijeno 13 žena, a crni niz nastavio se i ove godine. Okidač za ubojstvo je odluka žena da napuste partnera zlostavljača

<p><strong>Marina M.</strong> (36) sedma je žena ubijena ove godine, podaci su to koje smo dobili iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Usmrtio ju je suprug u kući njezine majke u Cetingradu kraj Karlovca, a kasnije presudio i sebi pištoljem Crvena zastava 765, koji je pronađen ispod njegova tijela.</p><p><strong>Pogledajte porazne statistike obiteljskog nasilja: </strong></p><p>Stravično ubojstvo i samoubojstvo mlađih supružnika šokiralo je cetingradski kraj, a iza njih je ostalo troje maloljetne djece. Susjedi i rođaci kažu da su supružnici odavali dojam skladnog para, no prije nekoliko mjeseci par je imao razmirice. U njihovu domu u Šiljkovači kraj Cetingrada intervenirala je policija, a Dragan M. (37) prijavljen je zbog prijetnje i nasilja u obitelji. Marina se tad s troje djece odselila. Tad je pretražena obiteljska kuća supružnika, a osim legalnog oružja koje je Dragan posjedovao za lov, pronađeno je i ilegalno oružje. Dragan je mjeru zabrane prilaska imao zbog nasilja u obitelji, prijetnji, nedopuštenog posjedovanja oružja i povrede djetetovih prava. </p><p>Lani je ubijeno 13 žena. U većini slučajeva okidač za ubojstvo ili prijetnje ubojstvom bila je odluka supruge ili partnerice da napusti supruga ili mu se usprotivi. Nažalost, istaknula je, nadležna tijela prečesto nisu bila u stanju prepoznati ovaj okidač. </p><p>Iz Centra za socijalnu skrb u Slunju rekli su nam kako je Marina bila u procesu razvoda od Dragana. Ističu kako je obitelj bila u kratkotrajnom tretmanu nakon što se Marina obratila za pomoć u slučaju obiteljskog nasilja. Tad su joj pružili psihosocijalnu pomoć i poduzeli su ostale postupke sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i važećem Obiteljskom zakonu. Dodaju i kako je Marina nakon toga pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije razvoda i on je bio u procesu okončanja. Pokazalo se, i pokazuje se, država mora više napraviti od psihosocijalne pomoći i nekoliko protokola da zaštiti žene. </p><p>Istanbulska konvencija samo je mrtvo slovo na papiru, u državi se apsolutno ništa ne poduzima kako bi se suzbilo nasilje nad ženama. Slažu se <strong>Sanja Sarnavka</strong> iz zaklade Solidarna i <strong>Neva Tolle</strong> iz Autonomne ženske kuće Zagreb. </p><p>- Što znači zabrana pristupa kad to nitko ne kontrolira. U slučaju ubijene žene iz Cetingrada, policija je vrlo dobro znala s kim ima posla. Žena ga je nebrojeno puta prijavljivala. Cijela situacija od početka je bila alarmantna i bilo je samo pitanje vremena kad će ovako eskalirati. U ovom slučaju bilo je vremena da se sve to spriječi - smatra Sarnavka. Tolle smatra da za kršenje za<br/> štitnih mjera sankcija treba biti bezuvjetna zatvorsku kazna. </p><p>- Kršenje zaštitnih mjera izdanih od suda najčešće nema nikakvih posljedica, u sporadičnim i rijetkim situacijama izriče se novčana kazna. Nažalost, gospođa iz Cetingrada, koja nije više među nama, nije prva žena ubijena od strane nasilnog partnera, i to baš tijekom trajanja pravomoćne zaštitne mjere - rekla je Tolle.</p><p>Nakon ubojstava žena svjedoci smo kako se, kaže, uvijek postavlja pitanje zašto se ništa ne mijenja. Nažalost, država dopušta da unutar institucija koje trebaju štititi žrtvu i adekvatno sankcionirati počinitelja nitko nikad nije bio odgovoran za izgubljene živote. Država mora pronaći odgovorne koji su svojim načinom rada stvorili plodno tlo za takve tragedije. </p><p>- To može biti policija jer nije ozbiljno shvaćala prijave zlostavljane žene, sud koji je oslobodio nasilnika ili ga pustio da se brani sa slobode, ali i centri za socijalnu skrb koji žene pritišću da redovito dovode malodobnu djecu u kontakt s nasilnim ocem. Dok god netko unutar sustava ne bude bio odgovoran za ono što i kako radi, neće biti pozitivnih pomaka, a žene i djeca će i dalje biti slobodna lovina s kojom lovci mogu raditi što im je volja - poručila je Tolle.</p><p>Pita se i zašto je Vlada ratificirala Istanbulsku konvenciju čija je jedina svrha štititi žene i djecu od nasilja ako je institucije ne žele svakodnevno primijeniti u praksi. </p><p>- U našem društvu očito još fali ozbiljna politička volja za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Svakodnevna primjena Istanbulske konvencije i pozitivnih propisa dovela bi do znatnog smanjenja nasilja i broja femicida - poručila je Tolle ne samo aktualnoj, nego i svim budućim vladama. </p><p>- Za svaku ubijenu ženu ili dijete izravno je odgovorna država - zaključila je Tolle. </p><p>Predsjednica saborskog Odbora za obitelj <strong>Nada Turina Đurić (</strong>GLAS) upozorava da do promjena neće doći sve dok se obiteljski nasilnici ne stave tamo gdje im je mjesto, odnosno da ih se odvoji od žrtve. <strong>Mirela Ahmetović </strong>(SDP) kaže kako je najveći problem pravosuđe, koje bi trebalo ekspresno rješavati predmete vezane uz sve oblike nasilja, posebno obiteljskog, bez obzira na to radi li se o moćnoj političkoj figuri ili anonimcu.</p><p>- U postupanju nadležnih tijela u tom slučaju ne smije biti razlike, jer nasilnik je nasilnik. Žrtve nasilja žive u strahu, jer dok pravosuđe riješi problem, one mogu ponovno biti napadnute ili ubijene. Zbog sporosti pravosuđa dio žena i ne prijavljuje nasilje - upozorila je Ahmetović. </p><p><strong>Irena Petrijevčanin Vuksanović </strong>(HDZ) napominje kako svaki slučaj obiteljskog nasilja ima svoje uzroke i kronologiju.</p><p>- Ni jedna država, nažalost, ne može u potpunosti zaštititi sve građane. Treba znati da je ministar Davor Božinović prvi koji je promi<br/> jenio Pravilnik o provedbi zaštitnih mjera, jer je prije žrtva morala zvati policiju ako napadač krši propisane mjere i ugrožava joj život. Sad je bolje jer je policiji fokus na napadaču. Znam da je to od prijašnjih vlada tražila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, no nisu to učinili - rekla je. </p><p>Uspoređuje li se zaštita i prevencija od nasilja općenito, Petrijevčanin Vuksanović kaže kako je situacija danas znatno bolja nego prije osam godina.</p><h2>Borba protiv nasilja treba biti prioritet</h2><p>Oštrije kazne za nasilnike u Saboru pozdravile su sve političke stranke. No one nisu zaustavile crnu statistiku. Na probleme nasilja su 24sata više puta upozoravala i tražila reakciju nadležnih. Spori su koraci prema promjenama. Sporost pravosuđa u ovakvim slučajevima najveći je problem. Upravo oni u rukama imaju instrument kojim će nasilnicima poslati poruku. Kazne moraju biti takve da im ne padne na pamet ponoviti djelo. </p>