'Dosta nam je čekanja! Neka danas odluče o našoj sudbini...'

Nikad ogorčeniji predstavnici sindikata i dio radnika Uljanika u četvrtak ujutro su novinarima rekli da im današnji dan sliči na dan žalosti.

Sindikalisti poručuju Vladi da danas na dnevni red uvrste novu raspravu o Uljaniku.

- Mi radimo već sedmi mjesec bez plaće! Radnici nemaju od čega živjeti - rekao je sindikalist Boris Cerovac, dok se predstavnik Sindikata metalaca Đino Šverko osvrnuo na izjavu ministra Marića da bi za brojku od 3,5 milijarde kuna za restrukuriranje Uljanika svako novorođeno dijete moglo dobiti 15.000 eura.

- Da li neka trudnica u Hrvatskoj stvarno vjeruje da će joj ministar financija dati 15.000 eura za dijete? Da li ljudi stvarno misle da će penzionerima dignuti penzije ako nas ne restrukturiraju? - upitao je Šverko.

Iako je tijekom jučerašnjeg dana donesena odluka da jaružalo odlazi iz Uljanika, Šverko je poručio da je taj brod ponos Uljanika koji je 85% dovršen i da je za to kriva Vlada koja u rokovima, najprije do 8., a kasnije i do 12. ožujka nije poslala hodogram naručitelju.

- To je naša 500. gradnja u Uljaniku, a tu smo brojku čuvali upravo za ovaj brod. Neka pregovaraju s Jan De Nulom još jednom i neka ga uvjere da ćemo brod tu završiti, ali je nužno platiti radnike - rekao je Šverko.

Na konferenciji se čulo i to da brodogradilište nikad nije sanirano i da je do 2006. godine dobilo 3,7 milijardi kuna po pitanju subvencija.

- Poslije toga nismo dobili od države ništa. Dobili smo državna jamstva koja su došla na naplatu krajem prošle godine. Da se uložilo u gradnju, mi bismo ove brodove završili danas - poručili su.

Član Nadzornog odbora Samir Hadžić emotivno je rekao: 'Što će u tih dan-dva, koliko su si još dali vremena, zaključiti drugačije? Neka zaključe danas, nama je dosta čekanja'.