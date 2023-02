Dostavljači Wolta: 'Sutra ćemo prosvjedovati! Podržite nas'

Dostavljači Wolta prosvjedovat će sutra, 14. veljače u 10.30 u Zagrebu, a organizator prosvjeda je Inicijativa dostavljača Wolta koja se još nigdje službeno ne vodi, ali kako kažu iz Inicijative, nakon prosvjeda će sve postati službeno.

Iz Inicijative kažu i da im je sutrašnji plan okupiti se na šljunčanom parkingu zagrebačkog Velesajma i krenuti u povorci prema Kuzminečkoj ulici, gdje se nalazi sjedište Wolta. Imaju više zahtjeva, a među glavnima je taj da se dostavljačima omogući zarada koju su imali do sada, a ne da im bude manja od 1. ožujka kada na snagu stupa novi zakon te da im se dozvoli da rade za Wolt preko vlastitih obrta i tvrtki.

Woltovi dostavljači nezadovoljni su novim Zakonom o radu koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine i iznimno za platformske radnike njegova primjena počinje s 1. ožujkom ove godine. Zbog toga će dostavljači izgubiti do jedne trećine svojih primanja.

- Plaćeni smo po satu i do sada smo mogli neograničeno raditi. To nam je pasalo jer je ovaj posao vrlo nestalan pa ga nekad ima, a nekad nema toliko. Po novom zakonu uvodi se obavezna prijava na 40 sati tjedno za sve platformske radnike što ograničava vrijeme rada i ostvarivanja većih prihoda, ali doprinose se i dalje sami moramo plaćati i to u jednakom iznosu. U isto vrijeme, i dalje nemamo plaćeni godišnji odmor, pravo na bolovanje, pravo na samostalni rad i slično - rekao nam je član Inicijative koji je želio ostati anoniman, no, tvrdi da je ovlašten od strane Domagoja Martinića koji je organizator prosvjeda, da daje izjave u ime Inicijative. Dodao je da su nezadovoljni već mjesecima, ali do sada ih Wolt nije htio saslušati, poručili su im tek neka pošalju mail.

Nezadovoljni su i činjenicom što nakon prelaska s kune na euro dobivaju manje naknade od Wolta.

- Tvrtka Wolt Hrvatska iskoristila je razdoblje konverzije iz kune u euro kako bi smanjila naknade dostavljačima umjesto da ih podigne, čime su na tjednoj razini dostavljači i ostali zaposlenici Wolta ostali uskraćeni za minimalno 10 posto dotadašnje zarade - kaže naš sugovornik. Otkrio je da na prosvjedu očekuju od 200 do 250 ljudi te pozivaju sve građane da im se pridruže i podrže ih.



