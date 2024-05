Grmljavinsko nevrijeme udarit će Hrvatsku! Sigurne samo dvije regije. Nestabilno i sutra...

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiša te lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, moguće izraženiji, osobito od sredine dana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu umjereno do jako jugo, poslijepodne će naglo okrenuti na jugozapadnjak. Temperature u Hrvatskoj između 19 i 24 stupnja.

Prognozu za danas pratite i OVDJE

Foto: DHMZ

Žuti alarm

Za gotovo cijelu Hrvatsku upaljen je žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme. Alarm su upalili zbog grmljavinskog nevremena koje bi moglo pogoditi središnju Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Istru i otoke. Mirno će biti samo u karlovačkoj i gospićkoj regiji, objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Ni sutra puno bolje

I dalje promjeljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 11 i 14, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 °C, objavio je DHMZ prognozu za petak.

Foto: DHMZ

Žuti alarm označen je za osječku regiju i to zbog mogućeg grmljavinskog nevremena te za srednju i južnu Dalmaciju zbog jačeg vjetra.

Foto: DHMZ