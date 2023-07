'Dostupnost droga u Europi je veća nego ikada, govorimo o epidemiji ovisnosti o heroinu'

Alexis Goossdeel, direktor Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), rekao je za HRT kako je situacija s drogom ozbiljna i da se stvari dosta brzo mijenjaju.

- Dostupnost droga u EU je veća nego ikada. Zaplijenili smo 2021. godine 330 tona kokaina, 816 tona hašiša i 214 tona sintetičkog kanabisa. Istovremeno se proizvodi velika količina sinestetičkih droga. Otkrili smo velik broj laboratorija u kojima se te sintetičke droge proizvode. Svakoga tjedna otkrili smo novu psihoaktivnu tvar. Možemo reći da je situacija u EU ozbiljna. Posljedice su takve da danas govorimo da granica između teških i lakih droga blijedi, između dopuštenih i nezakonitih tvari, tako da se doista nalazimo u složenoj sadašnjici, rekao je.

Naglasio je kako smo svi u opasnosti da postanemo dugotrajni ili trenutačni ovisnici.

- Govorimo o epidemiji heroina i ovisnosti o heroinu, ali i novim tvarima, dodao je.

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je da Hrvatska prati globalne trendove. Istaknuo je kako imamo rast konzumacije.

- Jednostavno, droga je dostupna, imamo raširenost ponude i sve to skupa prati rast konzumacije i povećava broj konzumenata tih droga, rekao je.

Marijo Bandić, predsjednik udruge Reto centar, rekao je kako je šokiran što nema kritičkog mišljenja među mladim ljudima.

- Izgubilo se to u javnosti da je to ozbiljno, da mi pričamo o drogi, o problemu koji je među top pet u Europi. Ljudi na malo speeda i trave završe sa psihičkim poremećajima koji su nakon toga teško izlječivi. Mislim da je tu problem da se to skroz minimalizira. Nama dolaze ljudi "rastureni" i ne pričamo o ovisnicima o heroinu. Danas imamo problem s mladim ljudima koji imaju 23 godine, oni su potrošene osobe, rekao je.