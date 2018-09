"Doveli su zaštitare na izbore, kao da smo neškolovani luđaci"

- Na sve izbore izlazim, tako sam i sada. Ne sviđa mi se sadašnja situacija u stranci, nije lijepo ali kada je tako moralo biti. Svačije je pravo da ne iziđe i iziđe, ali ja idem na sve i dok je Milinović bio na čelu i sada kada se glasa za Kustića. - rekao je Mile Pavičić, član stranke koji je u nedjelju glasao za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a ličko senjske županije kojeg biraju članovi stranke diljem županije.

Jasno je da će nakon izbacivanja iz stranke Darka Milinovića, na tu funkciju biti izabran jedini preostali kandidat Marijan Kustić, inače saborski zastupnik i član stranke iz Novalje. Na biračkom mjestu u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Gospiću ulaz su čuvali zaštitari što je prokomentirao sada već bivši HDZ-ovac Darko Milinović.

- To je još jedna poruka kako se odnose prema članovima HDZ-a. Jeste li vidjeli na bilo kojim izborima da zaštitari stoje ispred? To je poruka i ovima 200 ljudi koji su bili u Zagrebu, mislili su da su to nekakvi ne znam da mi oprostite na izrazu, neškolovani luđaci koji ne znaju što će raditi i zaštitare na biračko mjesto. To je dno dna i to je danas demokracija HDZ-a, rekao je Milinović, te napomenuo da je do 13 sati u Gospiću na izbore izišlo šest posto ljudi, te dodao da kada je samo jedan kandidat na izboru da je uvijek moguća zlouporaba broja izlazaka na izbore što je javna tajna u cijeloj Hrvatskoj.

Upitan da komentira što je na ovom izboru samo jedan kandidat, te navodni bojkot glasača rekao je:

- Trebalo je biti demokracije u ovim izborima već kad su me nedemokratski, besramno isključili, trebali su odgoditi izbore na tri mjeseca i omogućiti nekome drugom da se kandidira. Ljude ne možete varati. Ljudi nemaju izbora. Vrh HDZ-a je odlučio da Ličko senjska županija i ličko senjski HDZ-ovci nemaju izbora i onda je to i prirodni bojkot. - rekao je Milinović, a upitan hoće li glasati onih 200 ljudi koji su išli s njime za Zagreb je rekao da ne zna te da svatko odlučuje samostalno, te da ih ne treba podcjenjivati kako ih je podcjenjivala središnjica kada su bilu u Zagrebu.

Na pitanje gdje se vidi dalje u politici Milinović je rekao:

- Vidim se na velika vrata nazad u HDZ-u kada za to dođe vrijeme. - rekao je, a na pitanje u kakvom je odnosu s Kustićem je rekao da su u dobrim odnosima, te da će takvi biti i dalje. Na pitanje je li ikad bilo fiktivnih glasova na izborima HDZ-a Milinović je rekao da je to javna tajna u cijeloj Hrvatskoj.

- Kada je jedan kandidat moguće se sve varijante, ali gruda snijega je u Gospiću napravljena i ona se sada kotrlja. Vidjeli ste sada i Penavu kojem čestitam. Mi smo pozvani štiti i napraviti ono što od nas traže oni koji su nas izabrali. To sam ja napravio u Gospiću i onda sam izabran iz stranke samo zato što sam poštivao volju onih koji su me izabrali. Treba poštovati volju ljudi bez obzira na stranačku stegu, ali uvjeren sam da neće doživjeti moju sudbinu jer nije u izborima. - rekao je Milinović. Upitan da li je on dopisivao glasove kada se birao predsjednik stranke Andrej Plenković rekao je nije, te da je čekao izborne rezultate u stranci i kod kuće, te da nije nadopisao niti jedan glas, a ukupno ih je bilo 3800 glasova, te da ne zna koliko je bilo fiktivnih.

Na pitanje novinara zbog čega su pred izbornim mjestom u Gospiću zaštitari, Marijan Kustić je rekao je da ih u Novalji sigurno nema, a zašto su ovdje u Gospiću ne zna.

- Nisam u Izbornom stožeru, ja sam kandidat tako da se na bavim s time. - rekao je Kustić, a na pitanje novinara jesu li tu zbog potencijalnih pobuna, odgovorio je da ne bi išao tako daleko, te dodao " Vjerojatno su tu radi sigurnosti i da se sve sprovede na demokratski način i ja sam uvjeren da će biti sve u najboljem redu." Upitan da komentira Milinovićevu izjavio o mogućnosti postojanja fiktivnih glasova, rekao je da on za to ne zna, te da se to treba pitati Milinovića jer on ne zna je li radio tako prijašnjih godina.

- Ja sam uvjeren da neće biti i siguran sam da će biti izbori provedeni na demokratski način, a ono što sam već rekao, žao mi je da mi g. Milinović nije protukandidat, jer bi ga sigurno pobijedio danas. - rekao je Kustić, a upitan da komentira ida li je trebalo odgoditi izbore jer je jedini kandidat, rekao je da ne vidi zbog čega bi se odgađali izbori, te da nije on kriv što se išlo autobusima gore i na neke druge načine se išlo rješavati problemi, a na koncu ne zna što se riješilo, reklo se samo na kraju izbori su 9. rujna, a to se znalo još od lipnja.

- Meni je žao da je moj protukandidat izbačen iz stranke, nisam bio za to da ga se izbaci iz stranke, bio sam za fer sportsku utakmicu, meni je žao, ali ako ćemo gledati unazad 17,18 godina uvijek je bio jedan kandidat. - rekao je Kustić te rekao da ide na glasanje u Novalju.