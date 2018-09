Dado neće rušiti Vladu? 'Vratit ću se u HDZ na velika vrata...'

Nakon što je Visoki časni sud HDZ-a u ponedjeljak iz stranke isključio Darka Milinovića, i to zbog nepoštivanja stranačke discipline, on se danas na pressici nazvanoj "Samo istina" obrati javnosti.

- Razmišljao sam nekoliko dana da li ovo organizirati, ali kada sam vidio da se danima vrh moje bivše stranke bavi sa mnom, odlučio sam se obratiti danas u Zagrebu. Ako me pitate kako se osjećam, reći ću da se osjećam ponosno jer sam izbačen iz Plenkovićevog HDZ-a. Ponosan sam i što sam proteklih dana dobio nit poruka potpore ljudi koji pripadaju obitelji HDZ-a jer nisam izbačen iz srca tih ljudi. Moje izbacivanje je nedemokratski i necivilizirani potez. I u vrijeme komunizma partija je sudila, ali ipak je dala mogućnost da čovjek iznese svoju obranu i svoje viđenje situacije, rekao je Milinović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Milinović kaže kako je mislio da konce u HDZ-u ne vuče Plenković nego Gordan Jandroković. Očekivao je da će odgoditi izbore na tri mjeseca i omogućiti nekom drugom da istakne svoju kandidaturu.

- Izbori su u nedjelju. Pozivam Plenkovića da omogući nadzor u Ličko-.senjskoj županiji da bi se onemogućilo nadopisivanje po listićima. Izbori u našoj županiji odgađani su da Plenković ne doživi težak politički poraz. Jedini način da Plenković spriječi svoj poraz je upravo moje izbacivanje iz HDZ-a. Izbacivanje je necivilizirano. Čujem ovih dana da sam kršio statut od siječnja. Da su me htjeli izbaciti, mogli su to onda. Kažu da sam dobio opomenu, a ja nikakvu opomenu nisam dobio. Kontinuirano su radili na mojim emocijama, izazvali me da reagiram emotivno, priča Milinović.

'Maknuli su sve vrijednosti desnog centra'

Kaže da ga je Lovro Kuščević nazvao da dolazi u Gospić i da bi se s njim htio naći no nakon toga nije se više javio.

- Ponudio sam mu da zajedno s njim slušam predstavljanje mog protukandidata Marija Kustića. Nisu mi to dopustili. Ja nisam odbio sastanak. Kada je 300 ljudi potpisali zahtjev da u Zagrebu od vrha stranke čuju što se događa, bio sam između čekića i nakovnja. Vrh HDZ-a branio je ljudima da kažu zašto su odgođeni izbori. Kad smo došli, premijer, glavni tajnik ni politički tajnik nije nas htio primiti. Kad smo dobili uvjerenje da će izbori biti 9. rujna, ponosno smo se vratili u Gospić.

Milinović kaže da ih je potom jako uvrijedila izjava Plenkovića da se mora spriječiti događanje naroda. To je Gospićane podsjetilo na početak agresije na Hrvatsku, kaže Milinović, i traži da se premijer ispriča Ličanima:

- Vratit ću se u HDZ na velika vrata. Prvi novi predsjednik ili predsjednica pozvat će me da se vratim zbog ovog neokomunističkog načina na koji sam izbačen. Plenkoviću čestitam jer je vjerodostojan u jednom jer je rekao da od prvog dana mandata znao kuda vodi HDZ. Danas je HDZ stranka lijevog centra jer sve vrijednosti koje krase desni centar moraju maknuti na način na koji su mene maknuli iz HDZ-a. Da je to tako govori i odluka Plenkovića o izglasavanju Istanbulske konvencije, kaže Milinović dodavši da se HDZ ne može mijenjati izvana već iznutra.

'Moj povratak u Sabor ne bi ništa značio'

Dodaje i da je na dan njegova isključenja iz HDZ-a u Gospiću bilo niz zahtjeva za iščlanjenjem iz HDZ-a.

Govoreći o povratku u Sabor, Milinović je rekao da ovoga trenutka Plenković ima 80 ruku te da njegov povratak po pitanju stabilnosti Vlade RH ne bi ništa značio.

- Svoju odluku donijet ću do kraja ove godine. Krajnji cilj Andreja Plenkovića je koalicija SDP-a i HDZ-a. To ne smijemo dopustiti. Kad bih bio protiv ove Vlade, Plenkoviću bih otvorio prostor za prijevremene izbore i mogućnost za stvaranje koalicije HDZ-a i SDP-a.

Na kraju je članovima poručio da ne napuštaju HDZ i da se bore za to da HDZ opet postane demokršćanska stranka.

'Nije poštivao stranačku disciplinu'

Visoki časni sud HDZ-a jednoglasno je nakon jednoipolsatne sjednice u ponedjeljak odlučio isključiti Milinovića na temelju odluke Predsjedništva o pokretanju stegovnog postupka.

"Svi dokazi koji su navedeni u pokretanju stegovnog postupka su nas doveli do toga da donesemo odluku kakvu smo donijeli. Jednoglasno je donesena odluka i Darko Milinović je s ovim danom isključen iz stranke", rekao je novinarima predsjednik Suda časti Davor Miličević.

Upitan što je to konkretno napravio Milinović da ga se moralo izbaciti, Miličević je rekao kako je u siječnju donesena odluka o opomeni, ali se nakon toga događalo isto - "bilo je ponovno nepoštivanja stranačke discipline i odluka je donesena kako je donesena".

"Nitko ne može zabraniti ljudima da dođu pred stranku, mi smo demokratska stranka. Donijeli smo odluku, mislim da je HDZ demokratska stranka, ali način dovođenja pred stranku određenog broja ljudi - mislim da to nije demokratski", ustvrdio je Miličević.

Upitan o Milinovićevom povratku u Sabor, rekao je da o tome Visoki časni sud ne raspravlja.

'Neopravdana i nedemokratska odluka'

Milinović se uskoro nakon odluke o isključenju oglasio priopćenjem u kojem je ocijenio da je odluka Visokog suda časti "neopravdana i nedemokratska", te je najavio da će idućih dana održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o novonastaloj situaciji.

Ranije je najavio da bi u slučaju izbacivanja iz HDZ-a mogao vratiti mandat ličko-senjskog župana i ponovno aktivirati svoj mandat u Hrvatskom saboru, gdje više neće "bezrezervno dizati ruke" za Vladu Andreja Plenkovića, već će "štititi interese Like, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore".