'Nisam se izvlačio na anemiju kada je počeo rat za Hrvatsku'

Nakon što se iznijeli svoju istinu o izbacivanju iz HDZ-a reagirali su iz stranke. Zanimljivo im je da se "šampion abortusa poziva na Istanbulsku konvenciju". Kako to komentirate?

Bilo je to prije 20 godina kada sam sklopu specijalizacije iz ginekologije radio prekide trudnoća. Zbog toga sam se počeo loše osjećati i razgovarao sam sa svojim svećenikom. Od tada, više od 20 godina, to ne radim. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh, ali ja sam to priznao. Mislim da to nije razina komunikacije i to govori sve o HDZ-u kakav je on danas, ali o o Andreju Plenkoviću, jer to priopćenje nije odaslano bez njegova znanja. Mogu isto tako odgovoriti da sam bolovao od anemije to sigurno ne bi bio razlog da se ne odazovem na poziv Franje Tuđmana kada je pozvao hrvatski narod na stvaranje države riskirajući svoj život kao što su učinili mnogi drugi.

Zazivate novog predsjednika HDZ-a. Treba li Andrej Plenković strahovati za svoju poziciju od ljudi koje je u stranci marginalizirao, a pripadaju desnoj struji?

Uvjeren sam da je HDZ skrenuo u lijevi centar. Velika većina od 200.000 članova pripada desnom centru. Neću reći da predsjednik stranke mora strahovati za svoju poziciji sada, ali u svakom slučaju uvjeren sam da nakon idućih unutarstranačkih izbora neće ostati na mjestu predsjednika stranke.

Pozvali ste nezadovoljnike aktualnim stanjem u HDZ-u da ne izlaze iz stranke, jer se ona mijenja iznutra. Tko bi po vama bio dobar predsjednik ili predsjednica?

Ima ljudi u HDZ-u koji istinski pripadaju desnom centru. Bio bi neumjesno sada izlaziti s imenima, ali uvjeren sam da u HDZ-u ima barem desetak ljudi, koji bi mogli biti na toj funkciji.

Je li po vama za to mjesto bolji Davor Ivo Stier ili Kolinda Grabar Kitarović?

Kolinda Grabar Kitarović je predsjednica države i koliko se može iščitati ide po drugi mandat i uživa veliku potporu birača, iako nema jasne potpore Andreja Plenkovića. Mislim da su oboje dobri kandidati, ali ne bih sada otkrivao koga bih preferirao. U svakom slučaju da su kandidati Davor Ivo Stier, Kolinda Grabar Kitarović i Andrej Plenković u tom slučaju znam za koga ne bih glasao. No, nisam u stranci tako da je moj glas trenutno nebitan.

Kontrolira li Andrej Plenković HDZ, koji nema svoju biračku bazu unutar HDZ-a i ovisi o potpori lokalnih čelnika?

Kontrolira, jer mnogi lokalni čelnici su vezani za Vladu, ali mislim da čekaju trenutak kada će moći jasno artikulirati svoj stav o tome kako Andrej Plenković vodi stranku. Moramo sačekati neko vrijeme. I oni koji su podržali otvoreno kandidaturu mog bivšeg protukandidata Marija Kustića, kada sam s njima razgovarao, otvoreno su rekli da se nas dvojica ne možemo uspoređivati po kvaliteti, kada je u pitanju mjesto predsjednika HDZ-a ličko-senjske županije, ali su mu pod određenim pritiscima davali javnu potporu.

Rekli ste da je razlog vašeg izbacivanja taj što bi na izborima za čelnika ličko-senjskog HDZ-a Andrej Plenković doživio prvi veći unutarstranački poraz. Sigurni ste da bi pobijedili?

Pobijedio bih na unutarstranačkim izborima u Ličko-senjskoj županiji. Znalo se da nisam kandidat Andreja Plenkovića koji se i protivio mojoj kandidaturi. To je još jedan korak dalje u "demokratičnosti" HDZ-a. Čuli smo nedavno Dubravku Šuicu iz Dubrovnika, koja je poručila kako "Milinović nije osjetio trenutak da se ne bi trebao kandidirati". To sve govori o demokratskim procesima danas u HDZ-u. Jedini način da ne doživi taj prvi teži politički porez je necivilizirano, nedemokratsko izbacivanje mene iz izbornog procesa, što mu brani statut i propisnik HDZ-a.

Hoćete li i od koga tražiti da se ispita legalnost izbacivanja?

Razmišljam i o tome, ali javnost je mogla čuti predsjednika Visokog časnog suda, kojeg su novinari pitali očekuje li da ću se žaliti na odluku odgovorio: "A kome da se žali!". Vidjet ću s odvjetnikom dali svoju pravnu zadovoljštinu mogu potražiti na Upravnom sudu ili negdje drugdje. Vidjeti ću idućih dana hoću li uputiti žalbu zbog izbacivanja iz HDZ-a. Propisnik vrlo jasno kaže, da se pred časnim sudovima HDZ-a ne može predlagati pokretanje niti pokretati stegovni postupak do završetka unutarstranačkih izbora.

Tražili ste stranačke promatrače za unutarstranačke izbore u Lici, zbog sumnje da će biti fiktivnih glasova. Je li ta praksa "podebljavanja" broja izašlih postojala i kod izbora Andreja Plenkovića za šefa HDZ-a?

Javna je tajna da se to dešavalo diljem Hrvatske. Gotovo je nemoguće da 50 posto članova HDZ-a izađe na izbore, kad je jedan kandidat, jer jednostavno nisu motivirani. Ako je toga bilo, a bilo je, s tim se treba prestati. Trebao li kao praksu uvesti u budućnosti promatrače kako bi se izbjegla sumnja u dopisivanje glasova.

Da možete vratiti vrijeme, bi li ponovno autobusima s 200 ličkih HDZ-ovaca došli u Zagreb? Žalite li što se to učinili?

Ne žalim ni za jednim potezom koji sam napravio u HDZ-u u 28 godina. Tih 262 ljudi predstavljalo je 1500 HDZ-ovaca. Tražili su samo datum izbora. Napravio bih isto i ponosan sam zbog tog poteza, jer se predsjednici HDZ-a u svim ograncima trebaju slušati bazu i narod te ispunjavati ono što oni traže.

Odluku o aktiviranju mandata prolongirali se za kraj godine i ustvrdili da Andrej Plenković ima potporu oko 80 zastupnika. Sada većinu drži 77 zastupnika. Koji su to zastupnici?

Spominje se bivši SDP-ovac Zdravko Ronko i HSS-ova Ana Marija Petin. Ne zaboravite da se Marin Škibola u pojedinim trenucima priklonio vladajućoj koaliciji. Kad bi ova Vlada došla u pitanje, jasno je da bi dio SDP-ovaca podržalo Vladu, jer dio njih se sigurno ne bi više našlo na izbornim listama, ako bi ih formirao Davor Bernardić. Iz pragmatskih, ali moralno upitnih razloga ova Vlada nema šanse pasti, osim ako ne bi došlo do nekih velikih potresa unutar HDZ-a ili situacija koje bi uzdrmale sam politički vrh. O mojoj ruci ova Vlada ne ovisi i ponavljam da je to dobro, jer bi u tom slučaju morao preuzeti svu odgovornost za prijevremene izbore i odlučiti, ne što je dobro za HDZ i SDP nego što je najbolje za Hrvatsku.

Vrh HDZ-a kaže da je spreman za sve scenarije pa i prijevremene parlamentarne izbore?

Nagađa se o tome da će izbori biti krajem godine, a krene li Plenković u tom smjeru cilj će biti jasan, a to je Vlada HDZ-a i SDP-a što bi bilo pogubno za demokraciju pa i za HDZ.

Bi li u tom slučaju došlo do raskola u stranci?

Sto posto bi došlo do raskola u HDZ-u.

Ima onih koji smataju da bi takva koalicija bila rješenje?

Činjenica je da se Andrej Plenković susreće s pojedinim problemima za koje reklo bi se nije "ni luk jeo ni luk mirisao", ali je na potezu kao premijer da ih riješi. Cijela javnost i ja očekujemo kako će se odviti ova situacija s Agrokorom, brodogradilištima, Petrokemijom, Uljanikom i ostali problemi koji tresu političku scenu u Hrvatskoj. Ako Andrej Plenković raspiše prijevremene izbore to će znači da nema hrabrosti, znanja riješiti aktualne probleme.