UPUCAO GA TIJEKOM GOVORA

Doživotna za ubojicu bivšeg japanskog premijera Abea

Tetsuya Yamagami (45) priznao je da je pucao na japanskog premijera s najduljim mandatom iz vatrenog oružja kućne izrade tijekom predizbornog govora u srpnju 2022. Abeova nasilna smrt izazvala je šok diljem svijeta.

Japanski sud osudio je u srijedu muškarca optuženog za ubojstvo bivšega premijera Shinza Abea na doživotni zatvor. 

Tetsuya Yamagami (45) priznao je da je pucao na japanskog premijera s najduljim mandatom iz vatrenog oružja kućne izrade tijekom predizbornog govora u srpnju 2022. Abeova nasilna smrt izazvala je šok diljem svijeta.

Yamagami je nakon ubojstva savladan i uhićen pred kamerama.

Yamagami je navodno istražiteljima rekao da je djelovao iz mržnje prema kontroverznoj Crkvi ujedinjenja, koju je u Južnoj Koreji 1954. osnovao odlučni antikomunist Sun Myung Moon, a u Japanu ju je podržavao Abeov djed, bivši premijer Nobusuke Kishi.

Yamagamijeva majka donirala je velike svote novca vjerskoj organizaciji, što je obitelj dovelo do financijske propasti.

Abeovo ubojstvo otkrilo je veze između Crkve ujedinjenja i članova njegove vladajuće Liberalno-demokratske stranke.

