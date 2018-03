Doživotni mandat? Trumpu se sviđa primjer kineskog kolege

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je svojeg kineskog kolegu Xija Jinpinga što je u namjeri da učvrsti svoju moć u zemlji potaknuo prijedlog ukidanja ograničenja broja predsjedničkih mandata, u govoru republikanskim donatorima u Floridi u subotu.

"Sada je doživotni predsjednik. Doživotni predsjednik. I sjajan je", rekao je Trump prema mreži CNN, koja je dobila snimku Trumpova govora iza zatvorenih vrata na njegovu posjedu Mar-a-Lagu.

"I, vidite, on je to mogao učiniti. Mislim da je to sjajno. Možda bismo i mi to mogli pokušati jednog dana", nastavio je Trump izazvavši oduševljenje i pljesak publike.

Vladajuća kineska Komunistička partija prošli mjesec je predložila uklanjanje ograničenje na dva mandata za predsjedničku dužnost, a taj će prijedlog gotovo sigurno svekineski narodni kongres prihvatiti na godišnjoj sjednici koja počinje 5. ožujka.

Trump je široko kritiziran jer tada nije osudio tu autoritarnu mjeru.

Nije jasno je li se Trump, 71, šalio komentirajući produljenje predsjedničkog mandata. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za objašnjenjem u subotu navečer.

Demokratski zastupnik Ro Khanna na Twitteru je napisao da "bilo to šala ili ne, govoriti o tome da se bude doživotan predsjednik poput Xija Jinpinga je u najvećoj mjeri neamerički osjećaj koji je izrazio neki američki predsjednik. George Washington bi se okrenuo u grobu".

Američki predsjednici po tradiciji su obnašali maksimalno dva četverogodišnja mandata, dok nije predsjednik Franklin Roosevelt izabran rekordna četiri puta, počevši do 1932.

Ustavnim amandmanom 1951. odobreno je ograničenje na dva mandata.

Trump je u govoru napao bivšeg republikanskog predsjednika Georgea W Busha i američke obavještajne agencije za odluku o invaziji Iraka 2003. nakon što su netočni američki obavještajni podaci sugerirali da ta zemlja raspolaže oružjem za masovno uništavanje.

"Eto nas, poput svjetskih tikvana, zbog toga što smo imali loše političare koji su dugo vremena voditi našu zemlju".

Invazija Iraka bila je "najgora odluka ikad donesena" i to je bilo kao da se "bacila velika cigla u gnijezdo stršljenova", navodno je Trump kazao.

"To je bio Bush. Još jedan pravi genij. To je bio Bush", kazao je sarkastično Trump, prema CNN-u. "Pokazalo se da su to bili fantastični obavještajni podaci. Velika obavještajna agencija", nastavio je.

Trump stalno kritizira američke obavještajne agencije smatrajući da je žrtva njihove pristranosti u istrazi ruskog miješanja u protekle američke predsjedničke izbore.