Doznajemo! Bivši ministar Vili Beroš nedavno postao direktor

Vili Beroš odnedavno obnaša još jednu funkciju. Kako doznaju 24sata imenovan je direktorom zagrebačke tvrtke ACTA MED d.o.o.. Riječ je o tvrtki registriranoj za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Prihodi tvrtke u 2023. i 2024. godini iznosili po 1.400 eura, dok su u 2025. pali na svega 1.000 eura. Tvrtka je poslovala s neto gubitkom. Minus je 2023. bio 800 eura, 2024. godine 200 eura te ponovno minus 800 eura u 2025. godini.