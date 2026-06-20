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Doznajemo! Bivši ministar Vili Beroš nedavno postao direktor

Piše Luka Safundžić,
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Doznajemo! Bivši ministar Vili Beroš nedavno postao direktor
Foto: Patrik Macek/Pixsell

Ponovno je na čelu tvrtke ACTA MED, koju je osnovao kao sudski vještak

Vili Beroš odnedavno obnaša još jednu funkciju. Kako doznaju 24sata imenovan je direktorom zagrebačke tvrtke ACTA MED d.o.o.. Riječ je o tvrtki registriranoj za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Prihodi tvrtke u 2023. i 2024. godini iznosili po 1.400 eura, dok su u 2025. pali na svega 1.000 eura. Tvrtka je poslovala s neto gubitkom. Minus je 2023. bio 800 eura, 2024. godine 200 eura te ponovno minus 800 eura u 2025. godini.

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Komentari 46
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