Primorsko-goranska policija, nakon što je u petak uhitila četvero ljudi zbog napada na stranog pomorca u Rijeci s početka veljače, jučer je objavila i kako su nad četvorkom dovršili kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, u noći na 1. veljače ove godine napadači su u Rijeci stranog pomorca, kako je objavila policija, ozlijedili te mu otuđili mobitel i novac.

Nakon pružene liječničke pomoći pomorac je podnio kaznenu prijavu policiji, no nije mogao sa sigurnošću odrediti točnu lokaciju napada prije nego što je s ostalim članovima posade isplovio iz riječke luke. Iz policije su dodali i kako mjesto događaja nije pokriveno videonadzorom javnog prostora. Zbog toga nisu mogli otkriti počinitelje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO DOZNAJEMO Bivši MMA borac među uhićenima zbog brutalnog premlaćivanja pomorca iz Sirije | Video: 24sata/pixsell

No četiri mjeseca poslije svega u javnost, nakon napada na stranca u Zagrebu, izlazi i snimka brutalnog premlaćivanja u Rijeci.

Policija je tad objavila kako nisu znali da je postojala snimka brutalnog napada, a koja je zgrozila javnost. Zbog brutalnosti snimku mediji nisu ni objavljivali. Tek nakon toga dolazi do pomaka u slučaju. U petak su uhitili dva mladića i dvije djevojke, a jučer su objavili i kako su nad njima dovršili kriminalističko istraživanje.

Policija privela četvero

- Utvrđeno je da su 31. siječnja oko 23.55 sati fizički napali 25-godišnjeg državljanina Sirije, koji je zadobio više udaraca po glavi i tijelu te su mu otuđili novac i mobitel. Dva osumnjičenika (18, 19) počinila su kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, a dvije 18-godišnje osumnjičenice terete za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva - stoji u priopćenju.

Uhićenima su pretražili i stanove, a kod 19-godišnjaka su pronašli i predmete koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje.

Snimka je, kako smo već pisali, zgrozila javnost. Dva maskirana mladića srušila muškarca, udarala su ga rukama i nogama te skakala po njemu dok je nepomično ležao na podu. U pozadini su se čuli ženski glasovi, a jedna od djevojaka navodno se smijala tijekom napada. U jednom trenutku jedan od napadača izgovara: "Samo nemoj da nam umre".

Kako doznajemo od nekoliko dobro upućenih izvora, jedan od privedenih napadača bivši je MMA borac koji je trenirao u više klubova, a njegovi bivši treneri zgroženi su nakon što su doznali za nasilničko ponašanje bivšeg polaznika njihovih klubova.

Doznajemo kako je napadač iz problematične obitelji, a nedavno je izašao iz vojske. Kako pričaju bivši treneri, njegova ih je majka molila za pomoć jer sama nije mogla izaći s njim na kraj.

- Od sve problematične djece koja dolaze, njih 90 posto uspijemo izvući na pravi put, maknuti ih iz lošeg društva, lošeg ponašanja, i uspijevaju se socijalizirati. No za 10 posto nema spasa, sam sustav obrazovanja i socijale je zakazao. S njim je bilo problema od djetinjstva. Kod nas je davno trenirao, već dugo nije s nama. Dok je ovdje trenirao, u dvorani je morao biti pristojan i pridržavati se svih sportskih pravila i ponašanja - govore nam treneri.

Razočarani su i osuđuju takvo ponašanje, a veseli ih to što je među djecom koja treniraju ipak mnogo više onih koji su odlični učenici te pristojna i dobra djeca s kojom nema problema.

Za kraj nam kažu kako je on još kao dijete trebao dobiti pravu pomoć sustava, što se nije dogodilo.

O ovom se slučaju nakon pojave videosnimke napada oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je izjavio da je svako nasilje neprihvatljivo te poručio kako Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić izjavila je da je zgrožena divljaštvom te da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Snimku, koja je potresla javnost, komentirala je riječima:

- Zgrožena sam takvim divljaštvom, koje nije i ne smije biti lice Rijeke. Mi smo grad koji je oduvijek bio dom ljudima različitih nacionalnosti, jezika i kultura te upravo na toj otvorenosti gradio svoj identitet. Zato svako nasilje, osobito motivirano mržnjom, netrpeljivošću ili osjećajem nadmoći nad drugim i slabijim, predstavlja izravan udar na vrijednosti koje Rijeka živi i čuva - navela je riječka gradonačelnica.