Bivši ministar poljoprivrede i saborski zastupnik Domovinskog pokreta proslavio je rođendan uz tamburaše i stihove "tjeraju me do tamnice puste". Doznajemo kada mu počinje suđenje...
RASPIŠTOLJENI DP-OVAC PLUS+
DOZNAJEMO Dabro kiti svirce sa 100 €, a evo kad se sprema na sud! Jednu odluku već donijeli...
Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro proslavio je ovih dana 43. rođendan uz pravu tamburašku feštu.
