DOZNAJEMO Dabro kiti svirce sa 100 €, a evo kad se sprema na sud! Jednu odluku već donijeli...

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 1 min
Bivši ministar poljoprivrede i saborski zastupnik Domovinskog pokreta proslavio je rođendan uz tamburaše i stihove "tjeraju me do tamnice puste". Doznajemo kada mu počinje suđenje...

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro proslavio je ovih dana 43. rođendan uz pravu tamburašku feštu.

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

