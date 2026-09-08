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DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
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DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!
Državni tajnik Tonči Glavinić otkrio je zašto se odgađa rušenje Vjesnika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Glavinić na funkciju u Državni inspektorat dolazi s mjesta državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva...

Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu Branka Bačića, doznaju 24sata s koalicijskog sastanka koji je u tijeku. Glavinića u HDZ-u predstavljaju kao jednog od ključnih ljudi u proteklom razdoblju za proces obnove.

- Čovjek za obnovu postaje glavni državni inspektor - rekao nam je jedan od HDZ-ovih ljudi bliskih premijeru. 

Kako se navodi na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić rođen je u siječnju 1988. godine u Splitu, a završio je Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku 2014. Karijeru je započeo kao stručni suradnik u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, nakon toga je bio stručni suradnik u Sektoru za graditeljstvo, komunalno i stanovanje. Godine 2017. imenovan je građevinskim inspektorom u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dvije godine kasnije i višim građevinskim inspektorom odakle odlazi na mjesto savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Godine 2023. postaje ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a od svibnja 2025. godine je državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prema podacima iz imovinske kartice plaća mu je nešto veća od 3500 eura. Nema kredita, nekretnina ni pokretnina. Ima 50.000 eura ušteđevine od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.

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