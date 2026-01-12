DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Američka glumica koja je svojedobno bila popularna zbog uloge u horor filmu, raznim serijama, pa potom izbacila i studijski album, već par godina s mužem Nizozemcem živi u selu kraj Varaždina. Nestala je sa scene 2018. godine, povukla se iz glume, a da sad živi u Hrvatskoj se ne bi znalo da njeno ime nije osvanulo na oglasnoj ploči hrvatskog suda. Naime, u Hrvatskoj su dobili dijete, a zbog zanemarivanja, sud je na prijedlog Centra za socijalnu skrb odobrio hitno izdvajanje djeteta i smjestio ga u udomiteljsku obitelj. Zbog toga ne smijemo napisati ni njeno ime. Ta mjera je na snazi već neko vrijeme, a sad je i produljena. Spisi svjedoče o zanemarenosti, ali i da glumica ne razumije da su ona i suprug ikako ugrozili dijete.

Reflektore i crveni tepih zamijenila je trošnom kućom u Hrvatskoj, uzgojem životinja, duhovnošću i, kako svjedoče njene društvene mreže, borbom protiv 'sustava i krađe djece'. No kako je do toga došlo, i zašto baš Hrvatska, nije poznato.

Često objavljuje snimke 'duhovnih čišćenja', žali se na Centar za socijalnu skrb. Njen suprug, IT stručnjak, kako svjedoče dokumenti, nešto je umjereniji prema djelatnicima Centra i ne govori djetetu da 'je oduzeto bez razloga ili za prodaju'. Jednako je tako i na društvenim mrežama, gdje najčešće objavljuje snimke svoje supruge.