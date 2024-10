Doznajemo kako je muljao s računima 'pobjednik' nagradne igre Porezne i kako je otkriven

Porezna uprava prijavit će nesuđenog dobitnika nagradne igre "Bez računa se ne računa" DORH-u zbog prevare i neovlaštenog korištenja podataka. 24sata ekskluzivno doznaju i zašto mu je Porezna uprava oduzela nagradu od 5.000 eura, ali i da će se mijenjati zakon kako bi se drugačije organizirale nagradne igre. S druge strane, nesuđeni dobitnik je za 24sata najavio dizanje tužbe protiv Porezne uprave. Repovi nagradne igre tako se i dalje nastavljaju vući...

U prvom kolu nagradne igre je pobjednik bio Andrej Steven Horvat, vlasnik informatičke tvrtke Geld data. On je skupio 2.858 računa ili prosječno 124 računa dnevno jer u srpnju igra nije trajala cijeli mjesec. Otkrili smo i da njegova tvrtka ima aplikacije preko kojih se za druge nagradne igre skupljaju računi, no on je negirao isprepletenost. Kada smo ga nazvali, Horvat nam je rekao da je veliki broj računa skupio organizirajući WhatsApp grupe s konobarima koji su mu slali račune iz cijele Hrvatske. To je kasnije tvrdio i drugim medijima. Kako je paralelno trajala i nagradna igra Hidre u kojoj se preko njegove aplikacije skupljaju računi za nagradnu igru tog bezalkoholnog pića Zagrebačke pivovare, pitali smo ga i je li koristio njihove račune. Horvat nam je to negirao.

Međutim, neslužbeno doznajemo da su u Poreznoj upravi utvrdili da je koristio račune iz Hidrine nagradne igre, pa su mu oduzeli nagradu. Okidač je bila prijava građana koji su pili Hidru, poslali račun na tu nagradnu igru, a onda sutra pokušali poslati isti račun i Poreznoj upravi. Aplikacija Porezna ih je obavijestila da je njihov račun već prijavljen.

Porezna uprava je u svom priopćenju navela samo da su otkrili manipulacije i da razmatraju prijavu DORH-u, ali danas nam je potvrđeno da će prijava ipak ići.

- To je neovlašteno korištenje podataka i jasan pokušaj prevare koji nam je dužnost prijaviti – poručili su neslužbeno iz Porezne uprave.

Javio nam se i Horvat koji kaže da je trenutačno na putu u SAD-u.

- Dižem tužbu nakon što sve razmotrim s odvjetnicima – poručio je Horvat bez dodatnih obrazloženja jer kaže da će izjave davati nakon razgovora s odvjetnicima.

Umjesto njega, prvu nagradu osvojio je Zvonko Moslavac iz Virovitice. On i njegova obitelj su dobitnici brojnih nagradnih igara. Supruga mu je tajnica u Poreznoj upravi u Virovitici, što je opet izazvalo sumnju. U Poreznoj objašnjavaju da su sve provjerili, a po pravilima igre samo je zabranjeno sudjelovati zaposlenicima Porezne, ne i njihovim obiteljima. Inače, 24sata su ranije kontaktirala gospođu, ona je rekla da suprug igra nagradnu igru, ali da ne želi davati izjave za medije.

Mnogi građani su nezadovoljni načinom organizacije igre jer s par stotina prijavljenih računa, nemaju šanse.

- Skupio sam prvi mjesec oko 250 računa sa suprugom, ali kada sam vidio koliko su skupili oni koji su osvojili prve nagrade, odustao sam jer nema smisla dalje pokušavati – rekao nam je jedan od čitatelja.

U Srbiji upravo traje slična nagradna igra u kojoj se šalju računi Poreznoj, a dijeli se čak 10 stanova. Građani masovno prijavljuju račune i pomažu u borbi protiv sive ekonomije jer svatko tko prijavi i jedan račun ima šansu biti izvučen. Igra se bazira na sreći, a ne primarno broju računa. Naravno da više šanse ima onaj tko skupi više računa, ali i dalje mogućnost nagrade imaju i oni s jednim računom. U Hrvatskoj zakon brani Poreznoj upravi da organizira igre na sreću, pa može organizirati ovakve, u kojima sreća nije kriterij. Međutim, do kraja godine bi se zakon trebao promijeniti kako bi i oni mogli ubuduće organizirati igre na sreću u promotivne svrhe. Dakle, ovo je vjerojatno zadnji puta da je nagradna igra ovako organizirana.

Kako smo danas ekskluzivno objavili, za razliku od prvog kola, pobjednica drugog kola je sve organizirala u humanitarne svrhe. Gdje će biti potrošen novac i kako je skupila preko 2.500 računa i osvojila 5.000 eura, možete pročitati ovdje.