Danas je podlijegao ozljedama...
UBOJSTVO U KRAPINI
DOZNAJEMO Ubio šefa krim policije u Krapini pa pucao u sebe. Umro je u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Ubojica policajca Marin Golub (52) jutros je preminuo, doznaju 24sata iz ravnateljstva KB Dubrava. Informaciju nam je potvrdio i njegov odvjetnik, Neven Antić. Golub je nakon što je ubio Roberta Grileca (52), dugogodišnjeg šefa krim policije, pokušao se ubiti te je hitno prevezen u KB Dubrava.
Danas je podlijegao ozljedama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku