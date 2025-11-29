DOZNAJEMO Vlasnici kamenoloma priznali da su podmićivali Mikulića i Krasića!

Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković, priznali su da su podmićivali Andriju Mikulića i Dragana Krasića s najmanje 120 tisuća eura, svježim mesom, pršutom i kamenom za izgradnju nekretnine.

S obzirom da je Mikulić bivši glavni državni inspektor, otpala je opcija da u istražni zatvor ide zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako su ova dvojica priznala, pitanje je hoće li Uskok uopće tražiti istražni zatvor ili će svi čekati optužnicu na slobodi.

Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iznosio je sinoć obranu na ispitivanju u Uskoku preko dva sata. Prema njegovim odvjetnicima, negirao je krivnju.

Kao što smo već pisali da će se dogoditi, HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima.