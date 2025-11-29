Obavijesti

News

Komentari 17
HOĆE LI SVI NA SLOBODU?

DOZNAJEMO Vlasnici kamenoloma priznali da su podmićivali Mikulića i Krasića!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Vlasnici kamenoloma priznali da su podmićivali Mikulića i Krasića!
Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S obzirom da je Mikulić bivši glavni državni inspektor, otpala je opcija da u istražni zatvor ide zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako su ova dvojica priznala, pitanje je hoće li Uskok uopće tražiti istražni zatvor

Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković, priznali su da su podmićivali Andriju Mikulića i Dragana Krasića s najmanje 120 tisuća eura, svježim mesom, pršutom i kamenom za izgradnju nekretnine.

S obzirom da je Mikulić bivši glavni državni inspektor, otpala je opcija da u istražni zatvor ide zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako su ova dvojica priznala, pitanje je hoće li Uskok uopće tražiti istražni zatvor ili će svi čekati optužnicu na slobodi.

Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iznosio je sinoć obranu na ispitivanju u Uskoku preko dva sata. Prema njegovim odvjetnicima, negirao je krivnju.

Kao što smo već pisali da će se dogoditi, HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025