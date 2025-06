DOZNAJEMO Zbog rasprodanog Thompsona mijenjaju zakon!

Na sastanku žurnih službi i organizatora koncerta Marka Perkovića Thompsona, saznaju 24sata, ništa još konkretno nije dogovoreno. Kako doznajemo od sugovornika koji je sudjelovao na sastanku, problem parkinga još visi u zraku, odnosno nije dogovoreno kako će se to riješiti. Preporuka organizatora je i dalje da se na koncert dođe nekoliko dana ranije. No koncert će utjecati i na izmjene zakona jer, kako saznajemo, MUP ide u hitnu izmjenu zakona kako ne bi više došlo do toga da se na jednome mjestu okupi toliko mnogo ljudi. Ono što je sigurno jest da će Most slobode na dan koncerta u subotu, 5. srpnja biti zatvoren za automobile, ali ne i za pješake, kao što je bilo i prošle godine za koncert Eda Sheerana. Građani će krajem ovoga tjedna dobiti konkretnu prometnu regulaciju, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević jučer te dodao kako se još raspravlja o mogućem zatvaranju drugih mostova i ulica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+