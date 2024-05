Još dva mjeseca: Zatvorite prešutno prekoračenje jer ćete izgubiti minus i dobiti kredit

Više od 560.000 korisnika dosad je ugovorilo prelazak s prešutnog na dopušteno prekoračenje po tekućem računu, no njih 1,14 milijuna i dalje koristi prešutno. To bi im moglo donijeti dosta problema ako se ne prebace, jer će banke nakon 30. lipnja zatvarati prešutne "minuse", te ih pretvarati u kredite uz otplatu na 12 mjeseci. Treba napomenuti i da je u dvije banke taj rok već istekao, pa su korisnici počeli dobivati obavijesti o zatvaranju "minusa" i mogućnostima otplate na rate, što je mnoge neugodno iznenadilo.

Veća kamata

Pritom će kreditna kamata sigurno biti veća od one koja se obračunavala za prešutno, kao i one koja se obračunava za dopušteno prekoračenje, upozoravaju financijski stručnjaci. Uz to, mogli bi izgubiti i mogućnost otplate na rate, stoga je jako važno da se na vrijeme riješi prešutno prekoračenje i da se svatko upozna sa svojim mogućnostima.

Banke su kupcima poslale ponude, a jučer je i Hrvatska narodna banka dodatno sve pozvala da prijeđu na dopušteno prekoračenje.

- Ugovaranjem dopuštenog prekoračenja potrošači osiguravaju bolju zaštitu u smislu ograničenja kamatne stope, cjelovitog informiranja o uvjetima korištenja te osigurane postupne otplate u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja. Ovakva prava nisu zakonski zajamčena za prešutna prekoračenja - ističu u HNB-u.

Nisu ni shvatili što su dobili

Cijeli problem s prešutnim prekoračenjima bio je aktualan prije dvije godine, kad su potrošačke udruge počele upozoravati da su banke ušle u sivu zonu otvaranjem prešutnih prekoračenja svim korisnicima, bez obzira na to jesu li oni to tražili ili ne. Prešutno prekoračenje nije bilo zakonski regulirano, niti su korisnici imali zaštitu. Mnogi nisu ni shvatili da su dobili kredit koji nisu tražili i da će morati i otplatiti.

- Bilo je i aspurdnih situacija. Zvala nas je gospođa koja je, kako je rekla, iznenada vidjela 10.000 kuna na svome računu. Počela ih je trošiti a da nije pitala u banci o čemu se radi. No kad su joj počele stizati kamate na otplatu, zabrinula se. Ljudi moraju biti odgovorniji. I sad vidimo da ih više od milijun još nije zatvorilo to prešutno prekoračenje iako je 30. lipnja krajnji rok - kaže nam Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP).

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

HNB je prije dvije godine s bankama potpisao Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu. Otad su banke snizile kamate na prešutna prekoračenja, a sad ih i zatvaraju. No neće imati nikakvih posljedica na to što su prešle zaknske i moralne okvire prema svojim korisnicima.

'Ljudi su ležerni'

- Kod nas jednostavno nema dovoljno jake zakonske regulative. Stoga je iznimno važno da ljudi jako paze na sve. Banke sada više neće moći raditi takve stvari, da odobravaju minuse kako se sjete. Moći će ih odobravati samo na zahtjev klijenta, sa strogo definiranim rokom na koliko mjeseci se odobrava, koliki iznos, ali sukladno mogućnostima potrošača s obzirom na njegova primanja i slično - ističe Ana Knežević koja zaključuje kako su ljudi previše ležerni po pitanju osobnih financija. Imamo toliko blokiranih i ovršenih, a mnogi i dalje čekaju da im netko drugi rješava račune, dodaje ona.

Stoga se za dopušteno prekoračenje sada mora potpisati ugovor s bankom. Većina banaka omogućila je i digitalni prelazak putem mobilnih aplikacija. No za one koji nisu sigurni, najbolje je da odu u poslovnicu, te na licu mjesta pitaju sve što ih zanima, zatvore minuse koje ne žele, odnosno prilagode ih svojim potrebama. U slučaju da je banka već počela pretvarati prešutno prekoračenje u kredit, imate pravo prigovora HNB-u ili HANFA-i, kažu u HUZP-u.

- Savjetujem svima da požure i ne čekaju zadnji trenutak za odlazak u banku. Opet će nastati gužve i ljudi će se čuditi kako im to nije riješeno. Dopušteno prekoračenje je za potrošače sigurnija zona, znaju što će dobiti i pod kojim uvjetima i neka svakako to iskoriste - kaže Ana Knežević.