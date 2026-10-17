DP: Incidenti Torcide su dio navijačke supkulture

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Ivica Kukavica komentirao je u subotu navijačke izgrede za vrijeme utakmice Hajduk - Ajax i poručio da DP osuđuje sve totalitarne režime, ali incidente članova Torcide treba promatrati i kao dio navijačke supkulture.

Kukavica je na konferenciji za novinare rekao da DP najodlučnije osuđuje sve totalitarne režime i da nema koketiranja sa fašizmom, nacizmom i komunizmom. Bilo kakav govor mržnje i bilo kakva nedjela u kontekstu ideologija iz prošlog stoljeća DP-u su neprihvatljiva, ustvrdio je.

Ali DP često naglašava i da nema koketiranja ni s velikosrpskim nacionalizmom, a to danas često izostaje političarima, posebno s lijevog političkog spektra.

Osudio je izjave Milorada Pupovca, Arsena Bauka i Marijane Puljak koji, kazao je, govore o Hrvatskoj kao zemlji nacizma i fašizma dok istovremeno ne spominju 1991. godinu i velikosrpski nacionalizam.

- Radikalizam među navijačkim skupinama u Europi meni osobno je granično prihvatljiv, a često i neprihvatljiv. Radi se o supkulturi među europskim navijačima koja je postala trend i nešto normalno - kaže Kukavica.

Nakon ovoga u Splitu sam sve proučio i primijetio nekoliko stvari, rekao je i istaknuo kako je neobično to što su navijači Ajaxa u Split došli dva dana ranije, i to s hladnim oružjem. Također je otkrio da se ti navijači nazivaju Židovima, to je njihova oznaka, kao što i Torcida ima svoje.

- Kada gledamo pojavu govora mržnje, kojom se danas razbacuju političari, Milorad Pupovac i pojedini mediji, pitam se je li to baš tako i što je govor mržnje. Pitam se je li rasizam ili navijačka supkultura kada navijač kaže 'Gazi purgera', 'Gazi tovara' ili Gazi židova' - rekao je.

Torcida je imala svoj doprinos u Domovinskom ratu, kao i u u očuvanju sjećanja na poginule hrvatske branitelje, no kao navijač i Dalmatinac ne mogu prihvatiti topovske udare i bakljade, istaknuo je Kukavica.