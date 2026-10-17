Hajdaš Dončić: Navijački neredi odraz su društva i deset godina vladavine Plenkovića

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u subotu da su navijački neredi u Hrvatskoj odraz društva, desetogodišnje vladavine Andreja Plenkovića i relativizacije fašističkih pozdrava i najavio prijedlog reforme pravosuđa radi bržeg kažnjavanja navijačkog nasilja.

Navijački neredi su odraz činjenice da Hrvatska nema građanski odgoj u školi, kao i nasilja, vulgarizma, ismijavanja, gluposti i ružnih riječi, koji kreću čak i od Sabora, istaknuo je u izjavi novinarima prije početka 21. izborne konvencije Foruma žena SDP-a.

- Prvo što ćemo napraviti s našim partnerima iz Možemo je uvođenje građanskog odgoja u škole. Predstavit ćemo kroz mjesec dana reformu pravosuđa koja će regulirati nasilje na stadionima. Nije sve u kaznama, pravila postoje, ali ljudi ne igraju po njima, sve zajedno mora biti kontinuirani rad koji kreće od hrvatskog obrazovnog sustava jer državu imamo, ali nemamo društvo - kaže Hajdaš Dončić.

Treba samo malo političke volje da se stvari u Hrvatskoj promijene jer ako imate stabilan politički sustav imate i stabilno društvo. Kod nas je politički sustav nadograđen velikim brojem tzv. žetona, linijama manjeg otpora, uvlačenjem u Vladu krajnjih desničara i onda imamo ovo što imamo, ustvrdio je.

- Postoji politička odgovornost, za nju je uvijek odgovorna prva osoba, a prva osoba u Hrvatskoj je Andrej Plenković - poručio je Hajdaš Dončić.

Društveni model se mora promijeniti, a to se može samo na izborima i borbom za normalnu, građansku Hrvatsku u kojoj ne možemo izjednačavati govor mržnje i fašizma s aktivizmom. To nije jednako jer demokracija nisu samo prava nego i obveze, dodao je.

Neće se ništa dogoditi osim nekoliko uhićenja zbog pritiska javnosti

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić ustvrdio je kako niz godina gledamo scene slične onima u Splitu, ali izgleda da smo sada dotaknuli dno.

- Te scene nisu samo sramota Splita nego ih se srami svaki navijač Hajduka jer je to zasjenilo veličanstvenu pobjedu na terenu. To nije novost i kao ministar unutarnjih poslova puno puta sam vidio kako pravi navijači nisu oni koji se tako ponašaju i koji su spremni tući policiju - dodao je.

Iznenadilo ga je što su iz splitske policije kazali da Torcida ne komunicira s njima. Policija je pokazala apsolutni strah i kukavičluk od onih koji su spremni napraviti ovakvu sramotu, ne samo Splitu nego i svima nama koji smo zainteresirani da Hajduk i dalje bude dobar klub, rekao je.

Ostojić smatra da se neće ništa dogoditi osim nekoliko uhićenja zbog pritiska javnosti, a i to će otići u zastaru jer se danas svi boje organizirane Torcide koja vlada Hajdukom.

Mogu se ponašati kako ih je volja, a zemlja koja dozvoli da joj navijači usred ljeta zaustave promet na autocesti treba se sramiti policije koja to nije spremna zaustaviti, poručio je.

Postavio je pitanje tko financira takve stvari i tko stoji iza takvih ekipa. Tko financira ta silna putovanja, besplatne kombije, topovske udare i bengalke koje si građani Hrvatske ne mogu tek tako priuštiti, zapitao je Ostojić i poručio nadležnima - neka izvole pratiti trag novca.