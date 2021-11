Domovinski pokret pozvao je Vladu i nacionalni Stožer civilne zaštite da ne stvaraju nemir i paniku među ljudima, nego da omoguće svakom građaninu, bio on cijepljen ili ne, zadovoljavajuću zdravstvenu skrb, a traži i da sve buduće mjere Stožera potvrđuje Sabor dvotrećinskom većinom.

"Nesuvisle, nekonzistentne i politički motivirane odluke Stožera su dovele do podjele hrvatskog društva na cijepljene i necijepljene, a to je ono što nam u ovom trenutku najmanje treba", rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Vukovaru predsjednik DP-a Ivan Penava, ističući da hrvatska država mora poštovati vlastiti Ustav, a on građanima jamči slobodu izbora i sigurnost.

Domovinski pokret, rekao je, iskazuje solidarnost sa svim djelovanjima koja se legitimnim načinima i sredstvima suprotstavljaju pripremi i provođenju nasilnog cijepljenja.

"U uvjetima gdje cjepivo ne sprječava zarazu i širenje bolesti, zadnje što nam treba je dijeliti hrvatsko društvo. Ja poručujem Vladi, ne stvarajte nemir i paniku nego jačajte tehničke kapacitete kako bi svaki naš građanin, bio cijepljen ili necijepljen, imao sigurnost da će u slučaju potrebe dobiti najbolju moguću zdravstvenu skrb", poručio je Ivan Penava.

Vladu je pozvao da se očituje glede svojih daljnjih ciljeva i planova u vezi s cijepljenjem.

"Osuđuju li ili se kane postaviti jednako kao premijer države Viktorija u Australiji, koji na razini procijepljenosti od 87 posto otvoreno prijeti necijepljenima da će im uništiti život?" upitao je Penava.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić istaknuo je kako će DP tražiti da sve mjere koje Stožer ubuduće propiše budu donesene u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom.

"Sabor je zakonodavno tijelo, najviše u Hrvatskoj, i mislimo da takve restriktivne mjere kojima se ograničavaju prava ljudima na posao i odlaske u bilo kakve institucije moraju ipak donijeti saborski zastupnici, i to dvotrećinskom većinom", istaknuo je Mlinarić.

Zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić podsjetio je da u Rezoluciji Vijeća Europe 2361 iz siječnja ove godine stoji kako treba osigurati da se građani informiraju o cijepljenju koje nije obavezno, kako nitko ne smije vršiti politički, socijalni i drugi pritisak na cijepljenje ako to građani ne žele sami, te kako treba omogućiti da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen.

"Podsjetio bih da je Hrvatska članica Vijeća Europe, da ima i predsjednicu na čelu Vijeća Europe Mariju Burić Pejčinović te bi se toj rezoluciji trebala povinovati", zaključio je Radić.