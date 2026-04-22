Dragan Primorac izabran za novog predsjednika Hrvatskog taekwondo saveza

Piše HINA,
Predsjednik Hrvatskog tekvondo saveza Dragan Primorac imenovan je, na prijedlog predsjednika krovne Europske tekvondo unije (European Taekwondo Union - ETU) Sakisa Pragalosa te uz potvrdu članova Vijeća, članom Vijeća ETU-a, objavio je Savez u srijedu

Europska tekvondo unija okuplja 49 nacionalnih tekvondo saveza te predstavlja najveću i najutjecajniju kontinentalnu organizaciju unutar Svjetske tekvondo federacije (World Taekwondo). ETU ima ključnu ulogu u razvoju natjecateljskog sustava, uspostavi i provedbi sportskih i etičkih standarda te strateškoj promociji tekvondoa kao olimpijskog sporta na europskoj razini.

Imenovanje Dragana Primorca u Vijeće ETU-a dodatno potvrđuje njegov izniman međunarodni ugled i dugogodišnji doprinos razvoju sporta, znanosti i medicine. Odluka dolazi neposredno nakon što ga je 18. travnja 2026. Skupština Hrvatskog tekvondo saveza jednoglasno izabrala za predsjednika Saveza u novom četverogodišnjem mandatu, čime je jasno izraženo povjerenje hrvatske tekvondo zajednice u njegovo vodstvo, iskustvo i viziju daljnjeg razvoja sporta.

Primorac ima  bogatu sportsku karijeru: juniorski je viceprvak bivše države u tekvondou, jedan od pionira razvoja WT tekvondoa u južnoj Hrvatskoj te osnivač prvog WT tekvondo kluba (Kocunar) u južnoj Hrvatskoj 1987. godine. Nositelj je počasnog 7. dana crnog pojasa (World Taekwondo Europe), a 2015. godine primljen je u Taekwondo Kuću slavnih (Taekwondo Hall of Fame) u Sjedinjenim Američkim Državama, u kategoriji Pioneer Taekwondo Instructor. Član je Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a u lipnju 2025. godine ponovno je izabran za člana Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora za mandatno razdoblje 2025.-2029.

Imenovanjem u Vijeće ETU-a Dragan Primorac dodatno učvršćuje međunarodnu poziciju hrvatskog sporta te potvrđuje da hrvatski tekvondo ima snažan, vjerodostojan i prepoznatljiv glas u samom vrhu europskog i svjetskog sporta, dodaje se u priopćenju Hrvatskog tekvondo saveza.  

