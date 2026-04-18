Dragan Primorac postaje prvi čovjek taekwondo saveza RH!

Na Skupštini Hrvatskog taekwondo saveza (HTS) održanoj u subotu u Zagrebu za novo četverogodišnje mandatno razdoblje za predsjednika je izabran Dragan Primorac.

Novoizabrani predsjednik zahvalio je dosadašnjem vodstvu Saveza na čelu s Antom Nobilom, koji nakon 10 godina kontinuiranog i predanog rada odlazi s čela Hrvatskog taekwondo saveza. U tom razdoblju ostvaren je značajan napredak u razvoju infrastrukture, sportskih rezultata i financijske stabilnosti Saveza, što potvrđuju i uspjesi hrvatskih tekvondoaša u proteklom desetljeću.

Dragan Primorac je istaknuo kako mu je čast preuzeti vođenje najtrofejnijeg pojedinačnog olimpijskog sporta u Hrvatskoj te naglasio:

- Kao predsjednik, želim istaknuti da sam prije svega prvi među jednakima u hrvatskoj tekvondo zajednici - rekao je.

Naglasio je kako će svojim bogatim iskustvom, koje uključuje i dužnost bivšeg ministra obrazovanja i sporta, unaprijediti položaj hrvatskog tekvondoa u zemlji i inozemstvu. Poseban naglasak stavit će na osnažnjenju zajednistva svih uključenih u tekbondo sport, daljnje jačanje sportskih rezultata, uključenja što većeg broja mladih u tekvondo, transparetnosti u radu, promicanjem kriterija izvrsnosti, promociju tekvondoa i Hrvatske na međunarodnoj razini te povezivanje sporta i moderne medicine u svrhu prevencije nastanka ozlijeda u sportaša ali i najboljih postupaka liječenja.