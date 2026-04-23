Dragi, imamo problem: Rodila crnu bebu, napravili DNK test. Stigli rezultati: 'Jedno znamo...'

Tiffany Score i Steven Mills s Floride otišli su u kliniku za plodnost. Tiffany je u prosincu 2025. godine rodila dijete, no odmah su zatražili DNK testiranje. Sad je priča koju je Amerika pozorno pratila dobila nastavak. Par je tužio kliniku za plodnost i objavio je kako je DNK testiranjem potvrđen identitet genetskih roditelja djevojčice. A to nisu njih dvoje, piše New York Post. Nakon što su prošli postupak in vitro oplodnje (IVF) u klinici Fertility Center of Orlando, Score i Mills s nestrpljenjem su iščekivali rođenje svoje kćeri, kojoj su dali ime Shea. Međutim, nakon poroda uslijedio je šok. Rezultati su potvrdili njihove sumnje: ni Tiffany ni Steven nisu bili biološki roditelji djevojčice. U siječnju 2026. godine podigli su tužbu protiv klinike i njezinog voditelja, dr. Miltona McNichola, tvrdeći da je tijekom postupka došlo do zamjene embrija.

U svojoj tužbi par je izrazio duboku ljubav prema djetetu, ali i osjećaj "moralne obveze" da pronađu njezine genetske roditelje. Istovremeno, mučilo ih je pitanje što se dogodilo s njihovim vlastitim embrijima i je li ih možda, greškom, dobio neki drugi par.

Identitet bioloških roditelja ostat će tajna

Nakon višemjesečne pravne bitke i testiranja, biološki roditelji djevojčice Shea napokon su pronađeni. Njihov identitet ostat će tajan kako bi se zaštitila njihova privatnost. Score i Mills objavili su priopćenje u kojem su potvrdili vijest.

"Ovim završava jedno poglavlje na našem potresnom putovanju, ali otvaraju se nova pitanja koja će se morati riješiti. Pitanja o sudbini naših embrija i dalje su bez odgovora i sve je manja vjerojatnost da ćemo ih ikada dobiti. Samo je jedna stvar danas jednako sigurna kao i na dan kada se naša kći rodila - voljet ćemo ovo dijete i bit ćemo njezini roditelji zauvijek."

Iako je pronalazak bioloških roditelja donio određeno olakšanje, sada se postavlja pitanje budućnosti djeteta. Par je ranije izjavio kako se nadaju da će moći nastaviti odgajati djevojčicu, ali su svjesni da slučaj može imati različite ishode.

Nije prvi put

Slučaj zamjene embrija samo je jedan u nizu problema koji su pratili Fertility Center of Orlando.

U ožujku 2026. godine, kliniku je tužila i surogat majka koja tvrdi da joj je implantiran embrij s fatalnom genetskom anomalijom bez odgovarajućih provjera, zbog čega je dijete preminulo nekoliko dana nakon rođenja.

Nadalje, zapisi pokazuju da je klinika već 2023. godine kažnjena zbog nekoliko prekršaja, uključujući korištenje zastarjele opreme. Suočena s tužbama i financijskim problemima, klinika je objavila da prestaje s radom u svibnju 2026. godine, a njezine prostore preuzela je druga tvrtka.

*uz korištenje AI-ja