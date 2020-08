'Nisam imao namjeru prijetiti Austrijancima niti bilo kome...'

<p>Nisam imao namjeru prijetiti bilo kome, osvrnuo se ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo<strong> Krunoslav Capak</strong> na svoju raniju izjavu o skijaškoj sezoni i Austriji za <a href="https://vijesti.hrt.hr/645112/capak-o-austriji-nije-mi-namjera-bila-da-prijetim-bilo-kome" target="_blank">HRT.</a></p><p>Austrijanci su Hrvatsku stavili na 'crvenu listu' i pozvali svoje građane da se vrate s ljetovanja s naše obale, a Capak je otkrio i kako su Austrijancima predložili da mjere budu selektivne za županije s lošijom situacijom, no oni to nisu prihvatili.</p><p>- Ono što sam ja htio reći je to da smo na početku epidemije imali veliki import iz skijališta, poglavito u Italiji i Austriji, što je činjenica, ali tada Europska unija nije bila spremna za mjere kao što su uvođenje karantene i zatvaranje granica, što smo mi predlagali od samog početka jer smo bili predsjedatelji Vijeća Europe - rekao je Capak.</p><p>Capak je rekao da njegova izjava nije bila prijetnja, već da želi reći da je sada puno drugačija situacija nego što je bila na početku epidemije - EU dozvoljava zemljama članicama da je njihovo suvereno pravo da donose epidemiološke mjere na granici. Rekao je i kako je tek nekoliko zemalja uvelo mjere prema Hrvatskoj, prva Nizozemska, koja je po njemu to učinila u potpunosti bez razloga s obzirom na tada dobru epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.</p><p>U protekla 24 sata u Hrvatskoj ima 219 novozaraženih, a Capak je najavio kako bismo kroz par dana trebali vidjeti rezultate mjera zatvaranja noćnih klubova, a sad smatra kako su najveći problem obiteljska i druga okupljanja. Otkrio je i kako su Istarska i Primorsko-goranska županije ušle u narančastu zonu, ali i kako apeliraju državama da mjere ne uvode za cijelu Hrvatsku već regionalno.</p><p>Otkrio je i kako je prosjek starosti novozaraženih porastao, što bi značilo da su mladi zarazili svoje starije ukućane i kolege na poslu.</p><p>- Ono što Slovence brine je uvoz novozaraženih iz Hrvatske - rekao je Capak, dodavši da je diskutirao s kolegama da mjere uvedu selektivno.</p><p>- A što će se dogoditi, vidjet ćemo sutra, to je njihovo pravo - zaključio je za<a href="https://vijesti.hrt.hr/645112/capak-o-austriji-nije-mi-namjera-bila-da-prijetim-bilo-kome" target="_blank"> HRT.</a></p>