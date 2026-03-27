Drama kod Bjelovara: Hitne službe spasile kuće od poplave!

Najkritičnija situacija zbog obilnih oborina i jakog vjetra na području Bjelovara u petak je bila u Lugu, gdje su zajedničkom akcijom žurnih službi nakon izlijevanja potoka spašene obiteljske kuće, priopćio je Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara.

Zabilježen je značajan porast riječice Plavničke koja se izlila na obližnje livade, zbog čega su pripremljene i postavljane vreće s pijeskom. Poplavljeni su i plastenici jednog OPG-a koji se bavi uzgojem povrća. Srušeno je nekoliko stabala pa su i ceste povremeno bile zatvorene.

Načelnik Stožera Igor Brajdić rekao je da se situacija tijekom dana pogoršala te da je najkritičnije bilo upravo Lugu, no zajedničkim angažmanom kuće su sačuvane.

U akciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe, Hidroregulacije, Hrvatskih voda, Poduzeća za ceste, HEP-a, policije i drugih žurnih službi.

U naselju Grginac u Općini Veliko Trojstvo dojavljeno je o većoj količini vode zbog oborina, no kuće i promet nisu bili ugroženi.

U petak je vlak na relaciji Bjelovar-Zagreb zaustavljen kod prigradskog naselja Klokočevci zbog stabala srušenih na prugu.

Vlak na relaciji Bjelovar - Kloštar Posdravski koji je jučer izletio iz tračnica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Putnici i osoblje izašli su iz vlaka te su zajedničkim snagama uklonili prepreku, nakon čega je vlak nastavio vožnju.

Na terenu su tijekom dana bile i službe Hrvatskih šuma, Rotora, Vodnih usluga Bjelovar, Centra 112, Zavoda za javno zdravstvo, Opće bolnice Bjelovar i Crvenoga križa.