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DRAMA KOD ŠOLTE Skiper pao s katamarana, u tijeku je potraga

Piše 24sata, HINA,
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DRAMA KOD ŠOLTE Skiper pao s katamarana, u tijeku je potraga
Foto: 24sata
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Odmah nakon dojave o događaju obaviještene su sve nadležne službe koje su upućene na područje Šolte, gdje traje potraga...

U akvatoriju Šolte od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati s katamarana pao u more nakon čega mu se gubi svaki trag, doznaje se u splitskoj policiji i Lučkoj kapetaniji.

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Događaj je zabilježen u nedjelju oko 9 sati kada je zaprimljena dojava da je na području Šolte skiper s charter katamarana pao u more. U policiji kažu kako su sve žurne službe odmah upoznate o događaju i upućene na mjesto događaja.   

Lučki kapetan Željko Kuštera zamolio je medije da ne zauzimaju telefonsku liniju kako bi mogao primati informacije o potrazi koja traje.

Još uvijek nema službenih informacija o kojem je katamaranu i skiperu riječ, kao ni koja mu je ruta plovidbe bila.

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