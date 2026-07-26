DRAMA KOD ŠOLTE Skiper pao s katamarana, u tijeku je potraga

U akvatoriju Šolte od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati s katamarana pao u more nakon čega mu se gubi svaki trag, doznaje se u splitskoj policiji i Lučkoj kapetaniji.

Događaj je zabilježen u nedjelju oko 9 sati kada je zaprimljena dojava da je na području Šolte skiper s charter katamarana pao u more. U policiji kažu kako su sve žurne službe odmah upoznate o događaju i upućene na mjesto događaja.

Lučki kapetan Željko Kuštera zamolio je medije da ne zauzimaju telefonsku liniju kako bi mogao primati informacije o potrazi koja traje.

Još uvijek nema službenih informacija o kojem je katamaranu i skiperu riječ, kao ni koja mu je ruta plovidbe bila.