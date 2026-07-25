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UŽAS U BERLINU Kombijem se zabio u ljude, više ozlijeđenih. Otkazali paradu ponosa

Piše Iva Tomas,
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UŽAS U BERLINU Kombijem se zabio u ljude, više ozlijeđenih. Otkazali paradu ponosa
Foto: twitter
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Na mjesto događaja upućeno je najmanje 44 djelatnika hitnih službi, potvrdio je glasnogovornik berlinske vatrogasne službe. Na teren su stigli brojni bolničari i liječnici hitne pomoći

Neposredno prije početka berlinske parade ponosa, Christopher Street Day (CSD) u Berlinu, vozilo se zabilo u skupinu ljudi u parku Tiergarten. Prema prvim informacijama, nekoliko je osoba ozlijeđeno, a događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu. Točan broj ozlijeđenih kao ni okolnosti incidenta zasad nisu poznati, piše Bild.

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Područje je ograđeno, a policija je na mjestu događaja s većim brojem službenika. Policija je incident zasad opisala kao događaj s 'velikim brojem žrtava'.

Prema riječima jednog očevica, bijeli kombi navodno je velikom brzinom uletio među okupljene ljude. U koordinacijskom centru hitne pomoći zbog incidenta je proglašena situacija s većim brojem potencijalnih žrtava. Na mjesto događaja upućeno je najmanje 44 djelatnika hitnih službi, potvrdio je glasnogovornik berlinske vatrogasne službe. Na teren su stigli brojni bolničari i liječnici hitne pomoći, a incident se dogodio u blizini ulaza u tunel. Policija trenutačno provodi istragu i traga za mogućim osumnjičenicima. Prema navodima svjedoka, muškarac je nakon incidenta izašao iz vozila i pobjegao pješice.

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Za sada nije poznato je li riječ o namjernom napadu ili nesreći. Više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.

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