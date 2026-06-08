DRAMA KOD ZADRA 'Betoniraju nam plaže, uništili su nalazišta'. Grad: 'Drugog rješenja nije bilo'

Naselja Diklo, Kožino i Petrčane, oduvijek su bila sinonim za skupe kvadrate. Projekt aglomeracije trebao je poboljšati uvjete života, a prvo je na listi bilo Diklo gdje su radovi trajali nekoliko godina previše. Sljedeći su na redu Kožino i susjedne Petrčane. Teška mehanizacija nepovratno je uništila dio obale, a plaže su ostale bez hlada borova.

- Nama se dogodila devastacija obale, i to zbog aglomeracije - kazuju nam u Kožinu, nekada naselju kraj grada, a sad mjestu s najskupljim kvadratima u zadarskoj županiji. Prije skoro deset godina najavljen je projekt, ali, građani misle da se nije uopće mislilo da se radi na mjestima koja su između ostalog i arheološka nalazišta. U zadarskom Vodovodu tvrde, za zahvat vrijedan preko 25 milijuna eura, da je ovo bilo jedino rješenje. Naime, privatne parcele su jednostavno preblizu mora.

- Pikamera se obala i na sam praznik, nema stajanja devastaciji - kaže mještanin Kožina, a i drugi se s njim slaže.

Radovima se ne vidi kraj

- Odlazili smo na sastanke s gradskim ocima u Zadar, ali oni su rekli da je taj dio zahvata gotov, i da oni smatraju da je projekt u redu. Nakon zahvata je ostalo 100 metara gliba u moru koje se nikad neće pomaknuti, a radovima se ne vidi kraj - kaže nam sugovornik. Kako je izveden projekt, i zašto se radilo u blizini mora, u zadarskom Vodovodu imaju odgovor.

- Prošlo je jedino kud se moglo proći, i sad imamo problema, a zamislite samo da smo išli s radovima preko privatnih parcela. Ovaj dio projekta aglomeracije se radi preko javnih površina, i jedino je realno rješenje koje se moglo napraviti - kazao je Tomislav Matek, direktor gradske tvrtke. No, nakon Kožina teška mehanizacija pojavila se i u Petrčanama.

- Poučeni iskustvima Dikla i Kožina, nas zanima trasa, odnosno konačan izgled izvedenih radova na obalnom pojasu. Nadležni se pozivaju na građevinske dozvole i rješenja Ministarstva zaštita okoliša iz 2017. godine, ali godinu kasnije projekt se mijenja i značajno odstupa od ranije predloženog. Treba reći da prvotni projekt nema trasu cjevovoda na obali, kao u Kožinu tako i Petrčanima - objašnjava nam Lidija Zečić, koja prati projekt zadnjih 15 godina. I prvi radovi U Petrčanima su također krenuli krivo, ali veliki problem je nastao kad se krenulo kopati po obalnom pojasu.

Nenadoknadiv gubitak borova

- Izgubili smo obilježje ove obale, naše prepoznatljive obale, pa hotelski kompleks se zove Pinija, pa smo ostali bez borova. Kontaktirali smo stručnjake koji su nam rekli da smo ostali bez kapitalnih primjeraka alepskog bora, i to je nenadoknadivo - objašnjava Zečić. Iz ureda gradonačelnika tvrde, drugog rješenja nije bilo.

- Dio zahvata Aglomeracije se provodi ondje jer je konfiguracija obalnih dijelova naselja Kožino i Petrčane takva da imamo gusto izgrađene dijelove koji gravitiraju prema moru. Kako bi prikupili otpadne vode tih dijelova jedino tehnički opravdano i vjerojatno jedino izvedivo tehničko rješenje je bilo formirati kolektor odvodnje uz obalu. Radovi moraju biti gotovi do 15. lipnja - kazali su u Gradu Zadru.