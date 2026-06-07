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UŽAS U VIROVITICI

FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...

Piše Ivan Jukić, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL/

Četvero je mrtvih. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu...

Četvero ljudi je poginulo, a jedna je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju oko 12:25 sati na sjevernoj virovitičkoj obilaznici. Prizori s mjesta nesreće su stravični. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu. Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter.

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U prometnoj nesreći poginule četiri osobe VIDEO
U prometnoj nesreći poginule četiri osobe | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Iz DVD-a Suhopolje su kazali da je dvoje ljudi poginulo na mjestu nesreće. Troje ljudi pokazalo je znakove života, no zbog težine ozljeda još dvoje je preminulo. 

JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Kako je otkrila Ljiljana Rumenjak, glasnogovornica PU virovitičko-podravske, u prometnoj nesreći ozlijeđen je jedan čovjek te je prevezen u Opću bolnicu u Virovitici. 

Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe
Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Državna cesta DC 538 zatvorena je za sav promet, a na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara - dodala je.

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Izjava o prometnoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe VIDEO
Izjava o prometnoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje je izašlo na intervenciju s četiri vozila i devet vatrogasaca. 

Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe
Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Zatekli smo dva automobila. U jednom automobilu su tri unesrećene osobe još davale znakove života. Pristupili smo s vađenjem njih. Istovremeno smo pozvali u ispomoć kolege iz JVP grada Virovitice koji su došli i paralelno s njima smo radili, oslobađali osobu po osobu i predavali timovima hitne medicinske pomoći - izjavio je Igor Gotal, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Suhopolje, za Dnevnik Nove TV.

ČETVERO POGINULIH FOTO Jedan auto skroz smrskan, a drugi završio na krovu. Ovo je mjesto tragedije u Virovitici
FOTO Jedan auto skroz smrskan, a drugi završio na krovu. Ovo je mjesto tragedije u Virovitici

Nakon što su ih izvukli, pristupili su dvoje unesrećenih iz drugog automobila, a koji su na licu mjesta poginuli.

Na terenu su intervenirali policija, hitna pomoć te vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Virovitica i DVD-a Suhopolje. 

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