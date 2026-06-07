FOTO Prizori užasa kod Virovitice: Četvero mrtvih u stravičnom sudaru dva auta

Na državnoj cesti DC 538 sudarila su se dva auta, koja su nakon udara završila potpuno smrskana. Dijelovi auta i krhotine su razasuti po kolniku i uz cestu, dok su na mjestu nesreće hitne službe, prenosi ICV.

Naime, četvero ljudi je poginulo, dok je još jedan čovjek ozlijeđen te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Težina ozljeda zasad nije službeno potvrđena.

Foto: VZ VPŽ/ICV

Zbog tragedije i provođenja očevida promet na sjevernoj obilaznici bio je u potpunosti obustavljen, a vozači su preusmjeravani na alternativne pravce.

Na mjestu nesreće očevid vodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, a policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne tragedije.

Foto: VZ VPŽ/ICV

Točan uzrok nesreće bit će poznat nakon dovršetka očevida i policijskog istraživanja.