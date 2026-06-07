Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara
FOTO Prizori užasa kod Virovitice: Četvero mrtvih u stravičnom sudaru dva auta
Na državnoj cesti DC 538 sudarila su se dva auta, koja su nakon udara završila potpuno smrskana. Dijelovi auta i krhotine su razasuti po kolniku i uz cestu, dok su na mjestu nesreće hitne službe, prenosi ICV.
Naime, četvero ljudi je poginulo, dok je još jedan čovjek ozlijeđen te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Težina ozljeda zasad nije službeno potvrđena.
Zbog tragedije i provođenja očevida promet na sjevernoj obilaznici bio je u potpunosti obustavljen, a vozači su preusmjeravani na alternativne pravce.
Na mjestu nesreće očevid vodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, a policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne tragedije.
Točan uzrok nesreće bit će poznat nakon dovršetka očevida i policijskog istraživanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+