Muškarac je pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar imanja američkog predsjednika
Naoružani muškarac pokušao upasti na Trumpovo odmaralište na Floridi. Ubila ga Tajna služba
Američka Tajna služba potvrdila je u nedjelju da su njezini agenti usmrtili naoružanog muškarca koji je pokušao probiti iznimno čuvani sigurnosni perimetar oko Mar-a-Laga, poznatog odmarališta američkog predsjednika Donalda Trumpa u Palm Beachu na Floridi.
Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima dok predsjednik Trump nije boravio na imanju. Napadač, za kojeg se navodi da je bio u dvadesetim godinama, na licu je mjesta proglašen mrtvim nakon što su na njega zapucali agenti i lokalna policija. Među pripadnicima snaga sigurnosti nije bilo ozlijeđenih, a motiv napada zasad ostaje potpuna nepoznanica.
Prema službenom priopćenju, drama se odvila u nedjelju, 22. veljače, oko jedan sat i trideset minuta po lokalnom vremenu, pod okriljem noći. U izvješću Tajne službe stoji da je muškarac "opažen kod sjevernih vrata imanja Mar-a-Lago kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmarica i kanistar s gorivom".
Njegov pokušaj neovlaštenog ulaska u štićeno područje, koje se smatra jednim od najsigurnijih mjesta u Sjedinjenim Državama kada predsjednik boravi ondje, izazvao je brzu i odlučnu reakciju osiguranja. Agenti Tajne službe, zaduženi za unutarnji prsten osiguranja, zajedno s jednim zamjenikom šerifa okruga Palm Beach koji pruža podršku na vanjskom perimetru, odmah su se suočili s napadačem. Nakon kratke konfrontacije, pripadnici snaga sigurnosti otvorili su vatru.
Muškarac, čiji identitet zasad nije objavljen, preminuo je na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda. U priopćenju je posebno naglašeno kako nitko od agenata Tajne službe ili osoblja iz ureda šerifa nije ozlijeđen tijekom intervencije. U trenutku incidenta na posjedu se nisu nalazile osobe pod zaštitom Tajne službe, što je potvrdila i sama agencija. Područje oko Mar-a-Laga odmah je zatvoreno, a promet u okolnim ulicama bio je privremeno prekinut dok je trajao višesatni očevid specijaliziranih forenzičkih timova.
U trenutku incidenta, američki Trump i prva dama Melania nalazili su se na sigurnom, tisućama kilometara daleko u svojoj službenoj rezidenciji u Washingtonu. Iako predsjednik često provodi vikende na svom floridskom imanju, koje je tijekom njegova mandata dobilo nadimak "zimska Bijela kuća" zbog čestih posjeta, ovoga puta nije bio prisutan.
