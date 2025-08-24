Drama na 7.150 metara: Ruska alpinistica 10 dana zarobljena, spašavanje odgodili zbog oluje!

Spašavanje ruske alpinistice Natalije Nagovitsine, koja je već deset dana zaglavljena na 7150 metara visokog Vrha Pobjede u Kirgistanu sa slomljenom nogom, danas je prekinuto zbog pojačanog vjetra i snijega. Prosječna temperatura na vrhu doseže i do –23 stupnja, što dodatno otežava akciju.

Spasioci su prvotno namjeravali napredovati do visine od 6400 metara, planirajući pritom i potragu za tijelom talijanskog alpinista Luce Sinigaglie, koji je 16. kolovoza preminuo dok je pokušavao spasiti Nagovitsinu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazan je i planirani let helikopterom s talijanskim pilotima. Novi pokušaj spašavanja mogao bi započeti sutra, no nade za preživljavanje Nagovitsine slabe.

Foto: east2west news

Nagovitsina, 47-godišnja Moskvežanka, ozlijeđena je i već deset dana zaglavljena na visini većoj od 7000 metara, pri čemu je potrošila većinu svojih zaliha hrane i vode. Incident se dogodio 12. kolovoza na opasnom dijelu Crne stijene, dok je Nagovitsina osiguravala svog vodiča. Prijatelji alpinistice ističu da je situacija apsurdna, jer klijent ne bi trebao osiguravati neiskusnog vodiča.

Prema pisanju medija, Nagovitsina se na uspon odlučila unatoč prijelomu noge zadobivenom prije godinu i pol. Prošle godine pokušala je osvojiti isti vrh, no vodič ju je vratio jer nije bila spremna.

Life.ru prenosi da njezino osiguranje možda neće pokriti troškove spašavanja, koji se procjenjuju na oko 60.000 dolara, što znači da bi veći dio računa mogla morati podmiriti njezin 27-godišnji sin.