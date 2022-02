Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar jedri na Karibima.

Upoznao je skipericu iz Kanade Wild Captain Lexi koja ga je uzela pod svoje i besplatno ga uči jedriti. Na početku je sve bilo idilično, kapetanica Lexi opisala je Pernara kao dobrog u duši i iznimno inteligentnog.

Na blogu je pisala kako se boji sapuna za suđe, paste za zube i izbjeljivača. Kaže da se boji da će umrijeti čim pomiriši izbjeljivač, boji se i raka od mobitela, ali samo od mojeg, svoj ima stalno u rukama.

No stvari su se promijenile. Lexi je sad napisala da će Pernar morati otići. Optužila ga je da je rasist, antisemit i sociopat te da ne može više biti s njim na brodu. Pernar je, čini se, deložiran s jedrilice.

- Moj član posade koji konstantno priča o traženju 'istine' želi od mene da ga prikažem u dobrom svjetlu. Želi da sakrijem istinu i realnost našeg zajedničkog života na brodu, da ga prikažem u dobrom svjetlu da bi izgledao dobro u svojoj državi. Želi da mu pomognem oko njegovog PR-a. Uvjerava me, da je suprotno od toga jako nepristojno u njegovoj državi, da bi ja bila loša osoba kad bi javno pričala o njemu. Istina mora biti pozitivna, uvjerava me da nema drugog načina - započela je.

- Hrvati, sad vas razumijem. Iako je on želio ostati u 'sjeni' znao je i prije nego je došao na brod da je moj život otvoren, pristao je da pišem, to je bio i uvjet da bi se pridružio na brod. Ali i dalje ću 90 posto zadržati za sebe... Moram ispričati što se događalo da bi shvatili što se događa na brodu zadnjih sedam tjedana - napisala je te dodala da je Pernar rasist i teški antisemit.

- Da! Istina je, on je sociopat, rasist i obožava naciste - nastavila je Lexi i tu rečenicu je podebljala u crveno.

Sve zbog seksa?

Na Facebook stranici Stranka Ivana Pernara objavljen je post koji se, čini se, odnosi na sukob Pernara i skiperice.

Post opisuje, bez navođenja tko je tko, situaciju u kojoj žena od 50-ak godina seksualno nastupa spram, citiramo, 'mlađeg i zgodnog muškarca', govori mu da joj fali seksa, a kad je odbije, ogovara ga.

Je li to Pernar opisao situaciju s jedrilice?

Prosudite sami.

"U životu ćete često naići na love - hate odnose, oni se najčešće pojavljuju kada neka osoba odbije seksualno nametljivo ponašanje druge osobe. Često puta sam vidio kako neki dečko pristupa nekoj djevojci, a ona ga odbija. Potom za nju govori da je kurva i sve najgore. A zašto je ona sve najgore? Zato jer ga je odbila, do tada je bila predmet interesa i željena. Nekada ćete naići i na obratnu situaciju, imate debelu muškobanjastu ženu od 50-ak godina koja seksualno nastupa spram mlađeg i zgodnog muškarca. Govori mu da joj fali seksa, da joj se sad jebe, da nije dugo, da bi danas baš htjela kur** i slično. Ako ju muškarac izignorira, onda kaže da će se napiti da se opusti i da kad se napije da nije baš svoja. Onda dođe do tog muškarca na krevet, unese mu se u lice očekujući da će on povući neki korak, a on joj mrtav hladan kaže da ga ne zanima. Kao što pretpostavljate, taj tada postaje sve najgore i imaju potrebu ogovarati ga. Jeste se sreli ikad s takvom situacijom? Po mom sudu, smatram da muškarac ili žena koji s toliko gorčine pljuju po drugoj osobi koja im ništa nažao nije učinila imaju prvenstveno problema u svojoj glavi, da su neostvarene ličnosti i da svoje komplekse liječe na drugima. Ako se pitati kako prepoznati takve poremećene ličnosti, samo ih slušajte što govore o drugim osobama koje su sretale kroz život. Kada poslušate sve optužbe, ogovaranja i sipanje gorčine na dugi niz ljudi koji nemaju ništa zajedničko jedni s drugima i da im je jedina poveznica to što su imali priliku naletjet na tu osobu, jasno vam je na koga ste naišli. Te osobe će dakako uvijek govoriti da su usamljene, pune ljubavi, empatije i o sebi govoriti u superlativima. One su najbolje, ali osobe koje su ranije sretale u životu su bile najgore i - zato su same. Jadne one, nisu imale sreće. Ne znam je li itko imao iskustva s takvim osobama, ali ako jest znam da dok ovo čitate vam dođe da se nasmijete jer situacija u stvari jest smiješna. Također, jedan od glavnih načina da prepoznate takve lažne osobe je da uočite kontradikcije u njihovim izjavama. Zamislite npr., da netko za vas kaže da ste rekli da susjed tijekom berbe nije pobrao sve jabuke u voćnjaku (a trebao je), a u isto vrijeme kaže da ste mu rekli i da susjed nije brao jabuke i da berbe nije bilo. Kako je moguće tvrditi dvije kontradiktorne stvari? Zar jedna izjava ne isključuje drugu? Kad biste to čuli, biste li se nasmijali na to što osoba ne vidi očite kontradikcije u onome što govori ili biste raspravljali o njenim tvrdnjama. Naravno, postoji i još jedna opcija, a ta je da ju ta osoba dobro zajebava jer kuži da ima posla s luđakom. Međutim, kome to možete objasniti? Samo onima koji su sreli tu osobu, drugima to ne možete objasniti jer naprosto ne znaju kakva je ta osoba niti pozadinu cijele priče. Nemojte nikad hejtat druge niti uzimat k srcu ono što vaši hejteri za vas govore. Živite svoj život, vodite svoju priču, oni neka mrze vi volite sebe i svoje".