Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar je otišao na Karibe učiti jedriti jer mu je u Hrvatskoj bilo preskupo, a ondje je upoznao skipericu kojoj je bila potrebna pomoć jednog muškarca poput Ivana Pernara. Skiperica iz Kanade, poznatija kao Wild Captain Lexi je Pernaru odlučila pomoći te će kod nje na brodu provesti tri mjeseca. Zajedno obilaze otoke, a Pernar kroz to vrijeme uči sve o jedrenju.

No, to prema blogu koji piše skiperica Lexi, suživot im nije idealan.

Napisala je kako je beskoristan, 95 posto stvari mora sama odraditi, ujedno da je rasist i antisemit. Ali i da će Pernar uskoro morati napustiti jedrilicu.

- Jednostavno je nemoguć - napisala je.

- Moj član posade koji konstantno priča o traženju 'istine' želi od mene da ga prikažem u dobrom svjetlu. Želi da sakrijem istinu i realnost našeg zajedničkog života na brodu, da ga prikažem u dobrom svjetlu da bi izgledao dobro u svojoj državi. Želi da mu pomognem oko njegovog PR-a. Uvjerava me, da je suprotno od toga jako nepristojno u njegovoj državi, da bi ja bila loša osoba kad bi javno pričala o njemu. Istina mora biti pozitivna, uvjerava me da nema drugog načina - započela je.

Napisala je i posada može pisati njegovu verziju i iluziju realnosti, ali na njegovim društvenim mrežama na kojima se izražava. Razumije i poštuje da neke događaje neće vidjeti i doživljavati kao i ona, te smatra da je to u redu. Napominje da Pernar ima tisuće i tisuće pratitelja na svojim mrežama, pa neka piše tamo. Njegov glas je, ionako, kaže Lexi, glasniji nego njen, ali ne dozvoljava da Pernar dominira njenim glasom na njenoj stranici.

Pa je najavila da će baciti "granatu istine i dozvoliti eksploziju", a eksplozija će se dogoditi zbog čitatelja, a ne nje kao autora. Smatra da Hrvatska već zna sve što će napisati.

- Hrvati, sad vas razumijem. Iako je on želio ostati u 'sjeni' znao je i prije nego je došao na brod da je moj život otvoren, pristao je da pišem, to je bio i uvjet da bi se pridružio na brod. Ali i dalje ću 90 posto zadržati za sebe... Moram ispričati što se događalo da bi shvatili što se događa na brodu zadnjih sedam tjedana - napisala je te dodala da je Pernar rasist i teški antisemit.

- Da! Istina je, on je sociopat, rasist i obožava naciste - nastavila je Lexi i tu rečenicu je podebljala u crveno.

Napisala je i kad god bi se smijao nečemu što je vidio na mobitelu ili računalu, naučila je da ne pita što je to tako smiješno, jer se obično smije iznimno uvredljivim i rasističkim stvarima.

Također, napisala je kako je Pernar beskoristan na brodu.

- On u svemu podbacuje…. konstantno. Nije koristan. Više tereta nego pomoći, više troškova nego koristi. Još uvijek moram sama odraditi 95% svih poslova jedrenja. Ne bavi se plovidbom, ne obraća pažnju, nije proaktivan i nije prisutan u trenutku, uvijek na telefonu ili izgubljen u vlastitim mislima - napisala je kapetanica jedrilice 'Wild Child' koja ujedno ne želi da se sazna koliko ona godina ima, jer želi jednu jedinu stvar zadržati za sebe. No Pernar to ne poštuje.

- Naravno, on ima nula poštovanja prema drugim ljudima i konstantno bode moje 'meke' točke - napisala je Lexi, kojoj je već dosta Pernara koji je trača s bivšom skipericu Slovenkom koju je upoznao na društvenim mrežama, a osim toga nekoliko puta se i derao na nju.

Zamolila ga je za mir bar četiri dana dok ne dođu do drugog odredišta, a on je vikao na nju konstantno kroz noć, no da se nakon nekog vremena smirio.

Na kraju je napisala: 'Držim fige da ostane miran'.