MJENJALI VISINU LETA

Drama na nebu iznad BiH: Avion upao u turbulenciju drugog, stjuardesa je udarila o strop

Piše Bogdan Blotnej,
Incident je zabilježen prošle subote dok je zrakoplov letio na visini od približno 11.000 metara, oko 20 nautičkih milja istočno od Sarajeva. Posada je u tom trenutku dobila odobrenje za penjanje na drugu visinu

Pet ljudi ozlijeđeno je tijekom leta zrakoplova njemačke kompanije Eurowings nakon što je Airbus A320 na putu iz grčkog Rodosa prema njemačkom Kölnu upao u snažnu turbulenciju iznad Bosne i Hercegovine.

Incident je zabilježen prošle subote dok je zrakoplov letio na visini od približno 11.000 metara, oko 20 nautičkih milja istočno od Sarajeva. Posada je u tom trenutku dobila odobrenje za penjanje s letačke razine 'FL360' na 'FL380', navodi portal Aviation Herald.

Naime, ispred Eurowingsova zrakoplova nalazio se Airbus A380 kompanije Emirates, koji je letio iz Dubaija prema londonskoj zračnoj luci Heathrow. Prema dostupnim informacijama, dva su zrakoplova bila razdvojena za oko 7,6 nautičkih milja, pri čemu je A380 letio na višoj razini.

Tijekom penjanja Airbus A320 iznenada je prekinuo uspon te se vratio na prethodnu razinu leta, spuštajući se brzinom koja je dosezala i oko 900 metara u minuti. U incidentu su lakše ozlijeđena četiri putnika te jedna članica kabinskog osoblja. Stjuardesa je, prema izvješću, bila odbačena prema stropu kabine.

Unatoč neugodnom događaju, zrakoplov je sigurno nastavio let prema Kölnu, gdje su ga po slijetanju dočekale hitne službe. Ozlijeđenima je pružena pomoć u zrakoplovu, nakon čega su prevezeni u bolnicu radi dodatnih pregleda. Zrakoplov Emiratesa nastavio je svoj let prema Londonu bez poteškoća i sigurno sletio na odredište.

Stručnjaci ističu kako ovo nije prvi slučaj ozbiljnih posljedica vrtložne turbulencije iza najvećeg putničkog zrakoplova na svijetu. Sličan incident zabilježen je 2017., kada je Airbus A380 izazvao nekontrolirano propadanje poslovnog mlažnjaka iznad Arapskog mora.

