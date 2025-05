Drama na nebu: Pilot otišao na WC, a kopilot pao u nesvijest. Avion vozio na autopilotu...

Lufthansinim zrakoplovom Airbus A321 na liniji Frankfurt - Sevilla 17. veljače 2024. deset minuta upravljao je autopilot jer se kopilot, koji je ostao sam u kokpitu dok je pilot otišao u toalet, onesvijestio, objavili su u subotu španjolski istražitelji konačno izvješće o prošlogodišnjem incidentu.

Lufthansa je potvrdila da je upoznata s izvješćem te objavila da je njezin Odjel za sigurnost letenja proveo opsežnu internu istragu o incidentu.

No tvrtka nije otkrila rezultate istrage. U objavi stoji: "Molimo vas za razumijevanje zbog toga što ne kanimo davati komentare izvan izvješća o istrazi."

Premda je kopilot u besvjesnom stanju očito nenamjerno upravljao kontrolama, zrakoplov je nastavio stabilno letjeti zahvaljujući uključenom autopilotu.

Istraga je pokazala da je snimač glasova zabilježio neuobičajene zvukove u kokpitu u spomenutom vremenu, a oni se poklapaju s akutnim medicinskim hitnim stanjem kopilota, stoji u izvješću.

Oko 10 minuta kasnije kapetan zrakoplova uspio je otvoriti sigurnosna vrata kokpita uz pomoć specijalnog koda za hitne slučajeve. Mjesec dana ranije završio je obuku za takvu mogućnost za vrijeme leta.

Kapetan je najprije pet puta pokušao unijeti uobičajeni kod za otvaranje vrata, a on aktivira zujalicu u kokpitu koja je kopilota trebala upozoriti da otvori vrata kolegi. No s obzirom na to da kopilot ni tada nije reagirao stjuardesa ga je pokušala kontaktirati putem telefona u zrakoplovu.

Na kraju je kapetan ukucao kod za hitne slučajeve koji mu omogućuje da sam otvori vrata. Ipak, neposredno prije nego što su se vrata trebala automatski otvoriti, kopilot ih je otvorio iznutra, jer je u međuvremenu došao svijesti.

S obzirom na to da je njegovu kolegi bilo loše, pilot je odlučio neplanirano sletjeti u Madrid, gdje je kopilot prevezen u bolnicu.